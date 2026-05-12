南市技職博覽會5/21登場 邊玩邊找未來方向

今天宣傳活動創意走秀。（記者洪瑞琴攝）

南市2026技職博覽會將於5月21日在崑山科技大學體育館熱鬧登場，一連3天，集結公部門、產業界與技職校院共35個單位參展，設置近80個攤位，透過職群試探、適性輔導與實作體驗，帶領學生探索興趣、認識未來發展方向。

台南市長黃偉哲、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署代表及崑山科技大學校長李天祥等人今日為活動暖身宣傳，黃偉哲表示，活動結合技職體驗、成果展示與產官學資源，展現台南推動技職教育與學生適性發展的成果。

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博覽會以國中技藝教育16職群為主軸，現場規劃職群介紹、互動闖關與實作體驗等多元活動，學生可依闖關卡完成指定任務並兌換禮物，在寓教於樂的氛圍中降低對技職領域的陌生感，提升生涯探索的主動性。

其中5月23日上午場次將開放一般民眾參與，親子可以一同前來體驗技職樂趣，現場也同步展出崑山科技大學創意發明展優秀作品，從創新設計到實務應用，加深學子對各職群的理解。

南市自2015年起辦理國中技職博覽會，今年邁入第12年，累計參與人次將突破3萬2千人，今年由國立台南高級海事水產職業學校領銜拍攝，聚焦海事與水產領域，呈現智慧養殖、飼料營養與現代化水產經營等內容，呼應地方產業與人才培育需求。

教育局長鄭新輝表示，除年度技職博覽會外，南市國中3年級全面推動抽離式技藝教育課程，每週至少3節課，並結合暑期體驗、觀光工廠參訪及跨校學習等多元試探活動，從不同階段協助學生探索自我，為未來升學與職涯方向奠定基礎。

今天台南市長黃偉哲（中）與参展學校共同宣傳2026技職博覽會。（記者洪瑞琴攝）

慈幼工商學生介紹作品。（記者洪瑞琴攝）

光華高中展示成果。（記者洪瑞琴攝）

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