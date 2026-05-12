桃捷綠線延伸大溪案被退回 交通部：需釐清建設優先順序與運量

行政院長卓榮泰（右）、交通部次長陳彥伯（左）赴立院備詢。（記者羅沛德攝）

桃園捷運綠線延伸大溪案進度受阻，立委邱若華今（12）日於立法院質詢，指出該案可行性研究再遭交通部退回，桃園市政府預計5月底重提補正。交通部次長陳彥伯表示，原則上支持該案，但桃園目前多項軌道建設同步推動，需釐清建設優先順序，並針對運量預測與財務計畫進行數據分析。行政院長卓榮泰則允諾，交通部將提供書面資料說明審查意見，協助地方政府補正，避免建設計畫長期陷於審查。

邱若華指出，捷運綠線延伸大溪，是桃園八德與大溪地區非常關鍵的鐵道建設，桃園市政府已於去年11月28日將可行性研究提報交通部續行審查；交通部鐵道局也在今年4月9日召集國發會、內政部、財政部、行政院交通環境資源處及主計總處等單位現勘。新方案全長7.83公里，規劃設置5座高架車站，總經費約417.44億元，並將路線延伸至大溪老城區，同時處理大漢溪跨河工程及桃山等安全課題。

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邱若華表示，大溪是桃園重要觀光熱區，假日交通壅塞問題嚴重，不到1公里路程往往要花20分鐘，這項軌道建設不只是興建捷運，也是要緩解大溪地區交通擁塞的問題。她詢問次長，針對捷運綠線延伸大溪案，已經修正後送交通，目前進度為何？

陳彥伯回應，原則上，地方政府提出的捷運延伸大溪可行性方案，交通部都是支持的，但仍須依照程序處理。至於市政府提出的相關計畫，因其中仍有部分事項需要釐清，包括桃園市目前有多項捷運建設同步推動，因此首先要確認相關建設的優先順序。另外，運量需求也會影響系統自償率及整體財務計畫，因此仍須進一步進行OD運量預測等數據化分析與討論，作為後續評估的重要依據。

邱若華表示，希望行政院支持地方的建設，不能永遠讓建設和計畫一直停留在審查中。

行政院長卓榮泰說，目前桃園市政府正針對交通部提出的修正審查內容進行檢討。若委員希望進一步了解，交通部可就相關審查意見內容，以及桃園市政府目前調整與研議方向，提供書面資料向委員說明並進行報告。

邱若華表示，因為這次計畫又被退回，桃園市政府最快預計在5月底前再次送件，也希望次長與院長能多加協助，讓市府清楚掌握相關要求，一次就能完整補正計畫內容。

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