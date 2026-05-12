學者遭空污環團辱罵3字經 台灣環盟譴責言論暴力

中興大學環工系教授莊秉潔（最前方白衣）講解時，遇到中部空污環團代表葉光芃、林翠蘭抗議，甚至口出三字經、辱罵得癌症等，阻擾莊的發言3分鐘，主持會議的立委盧縣一卻未制止，台灣環境保護聯盟譴責此言論暴力。（資料照）

昨（11日）立法院召開空污法修法公聽會，在中興大學環工系教授莊秉潔講解時，遇到中部空污環團代表葉光芃、林翠蘭抗議，甚至口出三字經、辱罵得癌症等，阻擾莊的發言3分鐘，主持會議的立委盧縣一卻未制止；而莊秉潔也是台灣環境保護聯盟的學術委員，對此，環盟今日聲明，對相關行為嚴正譴責。

環盟表示，針對5月11日於立法院舉辦之「空氣污染防制法」修法公聽會中所發生的脫序行為，台灣環境保護聯盟表達最嚴正的譴責。當環盟學術委員、莊秉潔教授依法受邀發言時，台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃與南投縣健康空氣行動聯盟召集人林翠蘭竟在現場持續拍桌、辱罵莊教授「不要臉」，甚至飆出連串粗俗不堪的台語三字經，更公然詛咒在場專家學者「會得癌症」。如此充滿人身攻擊與惡意詛咒的言行，不僅踐踏公共討論最基本的文明底線，也嚴重羞辱所有參與專業審議的學者與公民。

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環盟說，更令人遺憾的是，身為會議主持與召委的盧縣一，在葉、林2人長達數分鐘的辱罵過程中，並未即時制止失控場面，任由公聽會秩序遭到破壞，最後卻要求遭受辱罵的莊秉潔教授結束發言。如此處置方式，不僅有失主持中立，更形同默許暴力與羞辱凌駕理性辯論，嚴重傷害立法院作為民主議事殿堂的公信力。

環盟認為，公共政策可以有不同立場，但任何意見都應建立在理性、尊重與事實基礎上，而非靠辱罵、恐嚇與詛咒來壓制不同聲音。若連受邀專家學者都無法在立法院安心發言，台灣社會又如何期待公共政策能建立在專業與理性之上？我們要求相關人士公開道歉，也呼籲立法院應正視議事秩序與言論暴力問題，捍衛民主討論最基本的尊嚴。

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