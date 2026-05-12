新北第二行政中心年底完工 打造智慧公共服務園區

第二行政中心大樓外牆帷幕工程已接近完成，公共區域也正在裝修，朝年底啟用目標邁進。（圖由新北市工務局提供）

位於三重的新北市第二行政中心預計今年底完工，市長侯友宜今（12）日第3度前往視察，要求如期如質完工，確保年底順利啟用；侯友宜強調，未來警察局、衛生局、交通局、勞工局及消防局災害應變中心（EOC）等單位將進駐，容納約3000名市府員工，並以智慧科技整合跨局處資源，提供高效便捷的公共服務。

侯友宜表示，板橋新板特區、新莊副都心及第二行政中心為新北發展藍圖的三大軸心，第二行政中心定位為新北科技化安全指揮系統中樞，未來將整合「報案中心」、「戰情中心」、「緊急應變中心」以及「食安智慧監控中心」，透過先進的設備，大幅提升行政效率。

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工務局長馮兆麟指出，第二行政中心為地上26層、地下4層的鋼骨建築，透過都市計畫變更由開發單位回饋捐建，行政園區規劃廣場、公園及重新路5段串聯至環河路的24公尺計畫道路，並設置地下公共停車場銜接捷運系統，建構完善交通設施，提升市民洽公便利性與市政服務品質。

新工處長簡必琦補充，工程導入耐震標章第三方監督機制，目前外牆帷幕工程已接近完成，內部裝修加速推進，朝年底進駐目標邁進。

秘書處長祝惠美表示，大樓公共區域裝修工程如火如荼進行，可容納近400人的大型展演廳已趨近完工，市府提前協調裝修單位進場施工，縮短工期；智慧建築等級由「銅級」提升至「黃金級」，營運維護團隊提前進駐，確保未來啟用後運作順暢。

衛生局長陳潤秋說，第二行政中心將打造健康治理新樞紐，整合智能衛生所、社區心理衛生中心及食安智慧監控中心，其中三重區衛生所將進駐3樓，並設置第9處社區心衛中心。

警察局長方仰寧指出，將以「智慧治理、科技建警」為核心，打造全新勤務指揮中心及戰情中心，導入AI輔助110智能報案系統，具備18種外語及客語即時翻譯功能，提升報案受理與派遣效率；並結合雙重定位系統及Micro-LED電視牆，即時掌握治安與交通動態。

研考會主任委員紀淑娟表示，3樓聯合服務中心將整合7個機關、18個服務櫃檯，提供43項申辦業務，並建置AI智能助理、多國語言翻譯及多元繳費機制，預估每年服務量可達30萬件。

新北市第二行政中心的內部空間裝修作業加速推進。（圖由新北市工務局提供）

新北市長侯友宜（中）視察第二行政中心工程。（圖由工務局提供）

工務局長馮兆麟（著反光背心者）簡報第二行政中心工程進度。（圖由新北市工務局提供）

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