林業署在南湖溪設防砂壩 部落居民擔心影響國寶魚等洄游

南湖溪防砂壩。（林業署提供）

林業及自然保育署台中分署在大甲溪上游的南湖溪設置一座約4公尺高的防砂壩，由於南湖溪是國寶魚櫻花鉤吻鮭的棲地，部落居民質疑壩體過高恐造成高山魚類無法洄游至上游產卵，且未設置魚梯，恐影響國寶魚繁衍；台中分署示，該工程是配合中央辦理水庫集水區保育治理計畫，採透過性鋼框壩型式兼顧防砂功能與生物通行需求，提供魚類上溯通道，以降低對溪流生態的影響。

和平區泰雅族部落居民，最近前往德基水庫大甲溪上游的南湖溪勘察，發現林業及自然保育署台中分署在該溪設置一座高約4公尺的防砂壩，質疑該壩影響國寶魚-櫻花鉤吻鮭等高山魚類洄游。

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台中分署表示，該工程是2020年配合推動強化德基水庫庫容量體、減少庫區淤塞，因應異常氣候下水資源保育及抗旱的政策，辦理水庫集水區保育治理計畫，因既有防砂壩發生斷裂損壞，河道受水流長期沖刷掏空，影響鄰近林班地邊坡安全，才新建的防砂壩，以穩定河床、強化防災功能，並維護邊坡安全。

台中分署強調，該工程在規劃設計階段即納入生態考量，採透過性鋼框壩型式，兼顧防砂功能與生物通行需求，經過評估魚類能夠經由鋼框間隙通過，提供魚類上溯通道。

不過，近年來因極端氣候影響，颱風豪雨頻仍，致上游土砂大量下移，造成壩體上下游產生較大高程落差，透過性鋼框壩型式也遭土砂、流木塞住， 台中分署表示，將邀集相關專業技師、生態專家等會勘研商，進行土砂清理或改善，以逐步恢復河川縱向連通性，以兼顧國有林地防災安全與生態友善。

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