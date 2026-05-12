野餐邊賞淡江大橋美景 植愈蒔光節5/16、5/17淡水捷運站後廣場見

新北市「植愈蒔光節」將於5月16日、17日在淡水捷運站後方廣場舉行。圖為過往活動情況。（圖由新北市農業局提供）

新北市「植愈蒔光節」將於5月16日、17日在淡水捷運站後方廣場舉行，新北市農業局長諶錫輝表示，這次活動匯聚在地綠植業者、青農、釀酒廠等43個攤位，結合音樂表演、綠植展售、新北小農特產、植物綠療癒手作DIY、在地農產釀製特色酒；適逢淡江大橋通車，邀請大眾來一邊野餐，一邊欣賞跨河新地標。

農業局指出，植愈蒔光節在2天活動期間邀集多家新北在地特色品牌參與，邀請到專營多肉植物種苗的「魯肉販多肉植栽」、主打鹿角蕨及觀葉植物的「歪皮植物」等品牌與會，喜愛植栽的朋友將可一睹龜甲龍、金鵲、賽爾索鹿角蕨、侏儒系列鹿角蕨等品種；現場的酒類攤位同樣特別，包含青農陳柏承榮獲國際風味評鑑所風味絕佳獎章最高三星的「閨MEad」蜂蜜酒，青農李建緯勇奪國際獎項一金二銀的「醲琴酒─包種茶」等。

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農業局表示，活動現場推出多項限定優惠活動與手作課程，其中「植愈蒔光周邊套組」包含植物插畫手提袋、T恤、調酒飲品券、「植愈」限量手作陶杯、精美木盒及金山彩田平安米等設計小物，民眾消費滿100元獲得1點，集滿5點可至服務台領取刮刮樂並至攤位兌換贈品；在「植愈蒔光節」入口植栽佈置區拍照並於社群媒體完成打卡任務，即可在活動2天14點至18點到服務台出示貼文兌換小禮物，5月16日15點至16點兌換額外再加碼送檸檬茶或冷泡茶。

此外，農業局說，今年現場歡慶淡江大橋通車加碼新北幣優惠活動，民眾拍攝市集照片並完成社群打卡任務，即可領取100元店家優惠券，當日可於新北幣合作攤商折抵使用；市集現場可報名製作多肉盆栽、鹿角蕨上板、植物拓印等綠療育DIY體驗，活動詳情可至「新北市希望市集捷運淡水站」粉專查詢。

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