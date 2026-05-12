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    首頁 > 生活

    林內農會這顆肉粽搶購 添加這一物吃起來更爽口、不油膩

    2026/05/12 14:43 記者黃淑莉／雲林報導
    林內農會推出金旺來五穀包粽，有鳳梨、芋頭等滿滿餡料。（記者黃淑莉攝）

    林內農會推出金旺來五穀包粽，有鳳梨、芋頭等滿滿餡料。（記者黃淑莉攝）

    林內鄉農會今（12）日發表「金旺來五穀包粽」並開放預購，除了傳統五花肉、香菇、栗子、花生、鹹蛋黃外，還有芋頭、金鑽鳳梨，搭配白米、黑糯米、糙米、薏仁及燕麥等五穀，吃起來不油膩、不脹氣。總幹事黃炫仁說，這不只是一顆粽子，更是林內的味道，推廣在地農產品。

    林內鄉不只「紅透台灣」木瓜聞名，更是國內重要鳳梨、芋頭產地之一，為打開在地農特多元銷售管道，農會連續多年在端午節前推出「金旺來五穀包粽」，今天發表會家政班媽媽現場指導小朋友體驗包粽，把媽媽的手藝傳承下去。

    參與活動的學童說，在家曾跟媽媽學過包粽子，最困難是把摺粽葉，還有最後把餡料包起來。

    黃炫仁表示，「金旺來五穀包粽」發想其實是很單純的想法，就是讓人一吃就記得這是林內的味道，所以從選用在地鳳梨、芋頭到五穀比例調整，還有如何讓鳳梨味更濃郁，團隊反覆測試，今年把鳳梨改為薄片，且先用水煮過，粽葉打開就聞到鳳梨味，且有豐富鳳梨酵素，吃起來清爽不膩。

    林內農會指出，每顆「金旺來五穀包粽」重達200克，6顆裝420元、10顆裝650元，今年限量5萬顆，開放預購已賣出2萬顆，即日起可透過林內鄉農會網路平台，或撥打05-5897823訂購。

    林內農會推出金旺來五穀包粽，有鳳梨、芋頭等滿滿餡料。（記者黃淑莉攝）

    林內農會推出金旺來五穀包粽，有鳳梨、芋頭等滿滿餡料。（記者黃淑莉攝）

    林內農會推出金旺來五穀包粽，有鳳梨、芋頭等滿滿餡料。（記者黃淑莉攝）

    林內農會推出金旺來五穀包粽，有鳳梨、芋頭等滿滿餡料。（記者黃淑莉攝）

    林內農會家政班媽媽教國小學童包粽子。（記者黃淑莉攝）

    林內農會家政班媽媽教國小學童包粽子。（記者黃淑莉攝）

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