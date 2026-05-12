老鼠只是想吃飯？動保團體籲「人道捕鼠」 遭網灌爆：全寄過去

黏鼠板示意圖。（資料照）

台北市近期因鼠患議題引發各界高度關注，市長蔣萬安日前親自召開記者會，強調將針對全市12個行政區進行全面清消與防治。正當市民忙著在家中布設黏鼠板防堵之際，PETA亞洲善待動物組織今日呼籲人道捕鼠，認為使用黏鼠板是對生命的「漫長折磨」，此舉隨即點燃民眾怒火，狂酸「要不要一人帶10隻回家養？」

PETA亞洲善待動物組織今（12日）在臉書粉專發文表示，老鼠只是想找一點食物，卻被困在黏鼠板上。小小的身體被牢牢固定，無法逃脫，恐懼讓牠不斷掙扎、顫抖，卻只換來更多的痛苦。對牠而言，這是一場漫長而無助的折磨。

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PETA指出，黏鼠板會無差別傷害動物，包含鳥類、蜥蜴、蛇、蝙蝠、松鼠，以及設置者家中的貓狗等同伴動物都可能受傷害。被黏住的動物，也可能是意外闖入的幼鳥或其他小動物，牠們同樣會在恐懼、飢餓與脫水中逐漸耗盡力氣。

「如果被困住的是我們熟悉、心愛的動物，我們還會覺得這樣的方法合理嗎？」PETA認為，其實有更好的選擇，包括封堵入口、改善環境、使用人道捕鼠方式，才能真正解決問題，而不是讓動物被虐待至死。

貼文發布不到2小時即湧入大量留言，網友紛紛怒嗆：「有沒有地址，全寄給你們」、「唯一支持偽善組織一人帶10隻回家養」、「我是病媒防治業者，我支持善待動物把所有抓到的活體，放到你們組織辦公室天花板飼養」、「麻煩您如果要這樣的話，請全力去抗議台北市長，並且去各個報導台北老鼠的新聞底下，回覆抗議那些要求台北老鼠少一點的人」。

也有人指出，「想知道貴組織在面對害蟲如蟑螂、蚊子也是一樣的態度嗎？如果不是為何有所差異？」、「如果你們重點是黏鼠板會誤傷其他動物，這可以理解，並可以告訴大家更好的人道捕鼠方式有哪些，不是直接拿老鼠來畫情勒圖，表達有夠差欸」、「有更多動物需要救援，棲地破壞、濫捕濫獵的多著，不要無聊到為目前帶有疫情的老鼠請命」。

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