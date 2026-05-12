陳其邁指南部24小時機場一定要蓋 民航局：持續審慎評估

針對外界關注南部新機場相關議題，民航局回應，該案涉及層面廣泛，將持續審慎評估各項因素，並就相關需求資料持續蒐集與分析。（記者黃宜靜攝）

高雄市長陳其邁今在議會指出，民航局先前評估資料舊了、沒有更新，他個人認為南部24小時機場一定要蓋，這不只是交通問題，更是經濟問題。對此，交通部民用航空局回應，該案涉及層面廣泛，將持續審慎評估各項因素，並就相關需求資料持續蒐集與分析。

民進黨籍高市議員郭建盟今天在高雄市議會質詢時，建議市長陳其邁卸任前後可為高雄留下一份大補帖，就是南星計畫區24小時國際機場，或許市長未來會接任院長，更有機會給高雄這份補帖。陳其邁答詢表示，市政建設是一棒接一棒，對於南星機場的建議，是基於擔任市長的經驗，針對大南方崛起的判斷，相信未來不管中央或地方，一定會有整體考量。

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陳其邁並分析，桃園機場已無法滿足產業需求，且對外交通幾乎飽和、區域交通風險高，基於全台區域平衡角度，台灣需南部國際機場，相信中央一定會審酌整體台灣產業發展。過去民航局評估是根據舊資料，沒有最新資料更新，機場不只交通，還是經濟問題，越早做決策越早完工，就能解決許多問題，也包括高雄長期在旗津 小港等區限建等解套。

針對外界關注南部新機場相關議題，民航局回應，該案涉及層面廣泛，將持續審慎評估各項因素，並就相關需求資料持續蒐集與分析。目前刻正分2期投入總經費新台幣880.8億元，積極推動高雄機場新航廈建設計畫，以強化整體運量與服務能量，因應旅運成長需求。

桃園機場24小時營運 松山台中小港有宵禁

全球許多機場都有「夜間宵禁時間 （Nighttime Curfew）」，而日本東京羽田機場、韓國首爾仁川機場等國外國際機場是沒有宵禁限制。而我國松山、桃園、台中與小港機場等4座國際機場來看，僅桃園機場未有宵禁時間、24小時營運，其他機場也都有宵禁規定，松山每天晚上11點到隔天早上6點是宵禁時間、而台中機場、小港機場則是分別於每天晚上11點到隔天早上7點、每天凌晨12點到早上6點半是宵禁時間，無法起降飛機。

各機場在去年全年客運量也逐漸恢復到疫情前的水準，其中松山機場逾562萬人次、桃園機場達4780萬人次、台中機場逾275萬人次、小港機場逾697萬人次。

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