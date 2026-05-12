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    首頁 > 生活

    台灣好行168虎埤老街線 解鎖台南山城魅力

    2026/05/12 14:30 記者王姝琇／台南報導
    新化虎頭埤風景區騎腳踏車漫遊。（台南市政府提供）

    新化虎頭埤風景區騎腳踏車漫遊。（台南市政府提供）

    推動台南山線觀光發展並深化旅遊內涵，觀旅局整合交通與在地資源，推出台灣好行「168虎埤老街線」，串聯新市火車站、新化老街及虎頭埤風景區等地，推出兼具便利性與深度體驗遊程，讓遊客感受山城魅力。

    新化地區有新化老街、大目降文化園區、新化果菜市場、虎頭埤風景區等，兼具歷史街區與自然景觀，近年市府持續優化虎頭埤風景區環境與服務設施，導入在地特色伴手禮品牌進駐園區賣店，讓旅遊延伸至在地文化、生活體驗與地方特產。

    觀旅局長林國華表示，透過「交通串聯＋場域體驗＋在地品牌」的整合模式，提升山線旅遊可及性，也讓旅程更具溫度；推薦虎頭埤風景區嚴選品牌「新興養蜂園」龍眼蜜、百花蜜及蜂花粉；「山海屯」的果乾、米製點心及特色農產加工品等。

    遊客可漫步園區內湖畔步道、芬多精登山步道、騎乘自行車或體驗水域活動，在四季變化的景色中放鬆身心，亦可在全齡式地景遊憩區盡情遊玩，另推薦前往親子環教館觀賞及瞭解蟋蟀生態，銀髮族群則可悠閒地漫步在舒適無礙的湖濱步道。

    新化虎頭埤風景區嚴選在地品牌商品販售（圖為山海屯農產商品）。（台南市政府提供）

    新化虎頭埤風景區嚴選在地品牌商品販售（圖為山海屯農產商品）。（台南市政府提供）

    觀旅局推薦新化虎頭埤風景區多元玩法。（台南市政府提供）

    觀旅局推薦新化虎頭埤風景區多元玩法。（台南市政府提供）

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