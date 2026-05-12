教育部培訓大專校安師資 首納高風險APP與短影音詐騙

大學生成肥羊？教育部培訓大專校安師資 ，首度納入高風險APP與短影音詐騙。（教育部提供）

大學生遭詐騙、校園霸凌、新興毒品與交通事故問題持續受到關注，教育部今（12）日舉辦「四防齊心、校園安心」大專校院種子師資培訓，聚焦「防詐、反霸凌、交通安全、反毒」四大議題，教育部指出，近年青年遭詐騙案件持續增加，其中假投資、網購及短影音社群詐騙更成為高風險類型，今年課程因此首度納入高風險APP與短影音詐騙案例解析。

去（2025）年前10月有超過8.5萬名大學生遭詐騙，18歲至24歲的年輕族群（含大學生），在2022至2024年詐欺案件中，平均每年約佔總被害人數20％。警政署數據顯示，18至24歲學生族群詐騙案頻繁，常見於網購、假愛情交友、投資誘騙等，顯示年輕族群已成為詐團目標。

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教育部學特司科長黃志豪表示，這次共有37所大專校院、67位學員參與培訓，課程內容結合最新政策、法規與實務案例，希望協助學校建立更完整的校園安全教育系統。

課程以防制詐騙議題最受關注，黃志豪指出，近年不少學生因誤信社群平台投資廣告、假客服連結或「免費領優惠」活動而受騙，甚至淪為詐騙車手，課程特別加入模擬對話與真實案例，教導學員辨識常見詐騙話術。

黃志豪表示，課程也分析近年青年車手案件增加現象，提醒學生若協助提領、轉帳或提供帳戶，不僅涉及刑事責任，也可能面臨高額民事賠償，希望透過校園宣導，提升學生法律風險意識。

培訓內容也涵蓋交通安全、防制校園霸凌及新興毒品辨識等議題。黃志豪指出，課程包括交通風險辨識、防禦駕駛觀念、霸凌防處機制與新興毒品樣態，希望協助教師掌握最新校安趨勢。

黃志豪表示，這次研習特別強調「教學轉化」與「現場實作」，透過分組討論、教材共創及試教演練，引導學員依各校特性設計宣導方式，未來回到校園後，可更有效向學生推動安全教育。

黃志豪指出，校園安全問題已不只是單一事件，而是與網路環境、社群媒體及學生生活型態密切相關，教育部希望透過跨領域整合，建立更完整的校園安全支持系統，協助地方政府和各級學校持續落實校園安全宣導，讓學生建立正確觀念與自我保護能力，共同打造安全、友善且安心的學習環境。

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