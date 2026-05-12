改善嘉義市排水防洪 立委王美惠爭取中央補助2.4億

立委王美惠（右）與官員到後湖地區勘查防洪設施。（記者林宜樟攝）

汛期將至，嘉義市部分區域因強降雨常有積淹水情形，立委王美惠表示，已在立法院爭取嘉義市治水與防洪建設經費，目前嘉義市「因應氣候變遷改善計畫」共核定6件新建工程，總經費達2億9600萬元，其中中央補助2億4千萬元，內容包括增設抽水機、雨水箱涵分流、改建滯洪池等等的工程，持續強化嘉義市整體防洪韌性。

王美惠昨邀內政部國土署署長蔡長展等前往嘉義市後湖地區實地了解後湖抽水站及周邊雨水下水道情況，研議嘉義市排水改善方案；王美惠表示，近年極端氣候造成短時間強降雨頻繁，嘉義市部分地區大雨後會發生積淹水，此次除強化後湖抽水站設備，將針對雨水下水道、智慧監測及分流工程全面改善，提升嘉義市防洪韌性。

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王美惠指出，後湖抽水站2009年完工，至今已使用約15年，設備逐漸老舊，嘉義市政府提出增設抽水機及撈污機計畫，總抽水量將由6CMS提升至9 CMS，工程經費約6000萬元。另外也規劃雨水箱涵分流工程，將部分雨水分流導引至後湖抽水站，提升排洪效率，經費約3000萬元。

蔡長展表示，嘉義市所提計畫，中央全力支持，目前全國多數抽水站已逐步朝智慧化管理發展，透過水位監測、自動控制及遠端系統，即可即時掌握運作情形，未來嘉義市也可持續朝智慧防災方向提升。

立委王美惠爭取中央補助2.4億元支持嘉義市「因應氣候變遷改善計畫」。（記者林宜樟攝）

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