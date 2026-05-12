超有才！挖土機「換手又長腳」 清潔隊拆床墊省時省力

南投埔里鎮清潔隊，將挖土機挖斗改裝鋼夾，底部焊接釘鉤，怪手「換手、長腳」後，成為拆除彈簧床神器。（埔里鎮公所提供）

南投縣埔里鎮公所清潔隊，管理室重新改建今落成啟用，不僅重建全由具備修繕專業的隊員包辦，就連過去以人力拆解彈簧床墊，現在隊員透過在挖土機改裝鋼夾、釘鉤，讓怪手「換手又長腳」，使床墊回收拆除更省時省力，2人合力1小時，就能完成4、5人半天工作量。

埔里鎮公所表示，清潔隊管理室原以廢棄哨亭改裝再利用，但使用20多年，不僅雜亂，也沒冷氣，隊員炎夏值守苦不堪言，此次連同清潔隊垃圾轉運站改善一併整修，隊員還發揮鐵工水電專業，購置建材施工，以不到20萬元經費就完工，省時省錢，也讓值班環境更舒適。

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另外，清潔隊過去回收廢棄彈簧床墊，因大型家具以人力拆解耗時費力，隊員王士明特別將小型挖土機挖斗，改裝宛如鋼牙的大夾子，並在履帶前底部焊接2根大型釘鉤，拆床時不僅能穩穩固定床墊，鋼夾還能輕易撕開難以拆解的外布套，之後再以人力修剪，金屬彈簧就能輕鬆分離，以前4、5名隊員人力拆床，上午約能拆10餘件，現有了「拆床神器」，2人約1小時就能完成原本的工作量。

南投埔里鎮清潔隊管理室，由具備修繕專業的隊員包辦重建，提供完善值班環境。（埔里鎮公所提供）

南投埔里鎮清潔隊管理室，由具備修繕專業的隊員包辦重建，提供完善值班環境。（埔里鎮公所提供）

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