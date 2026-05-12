淡江大橋今通車！交通部載工程英雄上橋、交長試騎機車道

陳世凱試騎機車專用道。（交通部提供）

淡江大橋在今天（12日）上午11時30分開放通車，交通部長陳世凱上午參加公路局內部舉辦橋管中心啟用與正式開放通車祈福儀式，並於祈福儀式前親自先騎乘電動機車，實際行駛機車專用道；祈福儀式後，陳世凱與公路局長林福山分別駕駛吉普車載工程英雄，進行通車前最後的巡禮，表達對工程英雄的最高敬意。

陳世凱表示，載著參與淡江大橋建設的工程英雄，由淡水端行駛經過主橋後，再由八里端返回橋管中心，藉由這趟正式開放通車前最後的巡禮，再次感謝參與的工程英雄。

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成員都是淡江大橋工程推動者，包括公路局新工北第三工務段鄭閔中段長，是公路局在第一線的主管，負責施工協調，督導進度、品質及安全；還有工信公司副總劉永慶，是施工廠商在淡江大橋工地的最高主管，負責施工管理，統籌所有施工事宜；以及建山機械張慶成董事長，主要協力廠商，負責淡江大橋鋼結構、鋼梁吊裝等關鍵性作業。

今天祈福儀式前，陳世凱與公路局長林福山騎乘電動機車由淡水端行駛上淡江大橋，沿機車專用道至八里端後折返回淡水端，實際體驗橋上機車通行環境，並以行動展現綠色運輸理念。

淡江大橋將提供淡水、八里兩岸更直接便捷的聯絡路徑，有效分擔關渡大橋及周邊道路交通負荷，並串聯台61線西濱快速公路、台64線、台北港、淡海新市鎮及北海岸觀光廊帶。

交通部載淡江大橋工程有功人員做最後的大橋巡禮。（記者吳亮儀攝）

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