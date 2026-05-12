傳光儀式點亮使命感 元智護理系首屆加冠典禮42位護理新秀踏入臨床

元智大學護理系透過象徵護理精神傳承的「傳光儀式」，延續南丁格爾守護生命的使命。（元智大學提供）

今日（5月12日）是國際護師節，桃園市私立元智大學醫護學院護理學系舉辦「第1屆加冠典禮」，42位護理系學生在師長與家長見證下，戴上象徵責任與使命的護師帽，正式邁向臨床實習的重要階段，這場典禮不僅象徵學生護理專業養成的重要里程碑，也代表該校護理教育邁入嶄新里程。

元智大學副校長盧秋玲瑜加冠典禮致詞，勉勵學生未來投入臨床工作後，除了具備專業知識與技術，更要保有同理心與人文關懷，成為真正能陪伴病患、守護生命的護理專業人才。

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護理學系主任蘇英華表示，相較於傳統護理教育模式，元智護理學系以「智慧醫療 × 人文關懷 × 跨域整合」為核心發展特色，結合學校工程、資訊與AI科技優勢，致力培育兼具專業實力、科技素養與人文溫度的新世代護理人才；未來的護理人才除是臨床照護者，更應具備理解科技、運用科技，甚至參與智慧醫療創新發展的能力，以因應快速變遷的醫療環境與高齡化社會需求。

場內透過象徵護理精神傳承的「傳光儀式」，延續南丁格爾守護生命的使命，全場齊唱「南丁格爾之歌」時，氣氛溫馨感人，家長深受感動，學生戴上護師帽的那一刻，也代表正式肩負起照護生命的重要責任。

護理系林姓學生分享，當接過燭光、戴上護師帽的那一刻，第一次深刻感受到「生命託付」的重量，也更加理解護理不只是工作，而是一份陪伴與守護病人的使命；李姓學生提到，在傳光儀式中，看見燭光從學長姐與師長手中一棒接一棒傳遞，讓她感受到護理精神的延續，也更加確定選擇護理這條路的初心。

包括亞東紀念醫院護理部主任楊素眞、萬芳醫院護理部副主任吳美容、聯新國際醫院護理部部長楊美紅、天晟醫院急診室護理長許嘉君、新竹市立馬偕兒童醫院督導黃琴惠等人到場見證，展現學校與臨床醫療端攜手培育護理人才的深厚合作關係。

元智大學護理系透過象徵護理精神傳承的「傳光儀式」，延續南丁格爾守護生命的使命。（元智大學提供）

元智大學護理系透過象徵護理精神傳承的「傳光儀式」，延續南丁格爾守護生命的使命。（元智大學提供）

元智大學護理學系主任蘇英華為學生進行加冠儀式，象徵正式承擔護理專業使命。（元智大學提供）

元智大學護理系老師為學生進行加冠儀式。（元智大學提供）

元智大學護理學系舉辦首屆加冠典禮。（元智大學提供）

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