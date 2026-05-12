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    首頁 > 生活

    嘉義市公園有「菸害」 市府研議導入AI辨識加強宣導

    2026/05/12 14:24 記者林宜樟／嘉義報導
    許多家長反映番仔溝公園吸菸問題嚴重。（記者林宜樟攝）

    許多家長反映番仔溝公園吸菸問題嚴重。（記者林宜樟攝）

    嘉義市許多公園是親子遊憩場所，但家長反映常見公園內有民眾吸菸，嘉義市議員王浩今天在市議會針對兒童遊戲場吸菸問題提出質詢，表示許多家長帶孩子到公園遊玩時，經常遇到民眾在遊戲區周邊吸菸，影響遊憩品質，更讓孩童暴露於二手菸危害，呼籲市府應積極落實「無菸遊樂場」，讓孩子能安心、安全地成長。

    市府建設處長羅資政說，公園安全維護很重要，平時除在公園遊戲場周邊加強巡查勸導及違規通報，後續研議增加重點公園兒童遊戲場監視系統的AI功能，針對遊戲場範圍對於吸菸者辨識以及柔性的廣播宣導，呼籲民眾及家長都能夠發揮公德心，還給小朋友安全乾淨的遊戲環境。

    王浩說，不少家長在網路貼文抱怨「番仔溝公園隨地菸蒂、檳榔渣，家裡小孩都不想去」、「街友在公園爭吵，一邊抽菸一邊罵髒話」、「公園被拿來晾曬私人衣物」、「如果有安全疑慮，做再漂亮都沒用」，顯示現場勸導與管理仍有改善空間。

    王浩表示，依據《菸害防制法》第21條規定，禁止吸菸場所若有人吸菸，場所負責人或從業人員應予勸阻。嘉義市目前已公告148處無菸環境，其中涵蓋39處已開闢公園，但許多人不知公園屬於無菸場所，現場標示不夠清楚，勸導機制不夠積極，導致政策與市民感受之間仍有落差，呼籲市府各局處妥善合作，包括衛生局、建設處及警察局加強環境設計、清楚標示、巡查勸導等作為。

    嘉義市警察局長陳明志說，市政團隊一體，一定會協助執法人員進行取締；市府衛生局長廖育瑋表示，會對熱點加強巡察及標示，讓民眾瞭解禁止吸菸區域。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    番仔溝公園目前正封閉整修。（記者林宜樟攝）

    番仔溝公園目前正封閉整修。（記者林宜樟攝）

    嘉義市議員王浩要求市府加強管理公園內吸菸問題。（王浩提供）

    嘉義市議員王浩要求市府加強管理公園內吸菸問題。（王浩提供）

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