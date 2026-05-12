圖輯》淡江大橋今通車 行人、自行車爽走「阿伯堵住機車道」

淡江大橋橋梁管理中心內的監控室，可關注橋面交通狀況。（記者吳亮儀攝）

淡江大橋在今天（12日）上午11時30分通車，新北市淡水端、八里端汽機車和行人一起上橋。記者實際從淡水往返八里兩端，檢視行人和自行車道、機車專用道以及快車道等，行人幾乎一面倒稱讚橋面很友善行人，但有機車騎士停在車道上拍照，堵住後方騎士。

淡江大橋主橋段全長920公尺，設有人行道、自行車道、快車道和公車專用道，並預留輕軌的空間。淡江大橋在中午通車後，一口氣湧入許多汽機車和行人，加上下橋後的紅綠燈時相管制，一度造成橋上車輛壅塞。

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淡江大橋的兩邊都有設置人行道和自行車道，單邊加起來寬度長達5公尺，是國內橋梁中為人行道和自行車道設計最寬的一座。今天天氣好，許多民眾走上淡江大橋散步；交通部公路局在人行道上設置長椅供坐，許多行人大讚貼心，看風景很舒服。

不過，淡江大橋在通車前被抨擊機車專用道太狹窄、對騎士很危險。記者走訪發現，因通車第一天，有機車騎士竟在機車道上臨時停車拍照，阻礙後方騎士，被按喇叭後才趕快騎走。

另外，記者也目擊一群年輕騎士疑似因車身有問題，臨時停在機車專用道上檢查，導致後方車流全部堵住，經檢查車身後才駛離。至於快車道上的汽車、黃牌紅牌重型機車車流相當順暢，沒有明顯交通狀況。

淡江大橋橋管中心設置在淡江大橋淡水端，交通部陳世凱在淡江大橋通車後，到橋梁管理中心行控室瞭解CCTV監控設備設置情形及現場交通管制作業。陳世凱表示，雖因路口號誌管理需稍作停等，但整體車流依序行駛、維持順暢，顯示通車初期整體通行狀況良好。

淡江大橋在今天上午11時30分通車。（記者吳亮儀攝）

淡江大橋單邊橋面人行道、自行車道寬度長達五公尺，非常寬敞，行人和自行車騎士都稱讚。（記者吳亮儀攝）

淡江大橋單邊橋面人行道、自行車道寬度長達五公尺，非常寬敞，還有行人長椅，行人和自行車騎士都稱讚。（記者吳亮儀攝）

淡江大橋通車首日，就有一群年輕人疑似因機車有問題，卡住機車專用道。（記者吳亮儀攝）

淡江大橋八里端人行道和自行車道旁，有玻璃帷幕隔絕機車道和快車道。（記者吳亮儀攝）

機車道護欄。（記者吳亮儀攝）

有機車騎士臨時停在機車專用道上，阻礙到後方騎士，被一陣喇叭聲逼走。（記者吳亮儀攝）

淡江大通車後，許多用路人上橋試行。（記者吳亮儀攝）

交通部長陳世凱視察淡江大橋橋管中心監控。（記者吳亮儀攝）

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