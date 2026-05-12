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    首頁 > 生活

    大學生暑假返鄉省荷包！高鐵加碼28班5折優惠 5/14凌晨開放購票

    2026/05/12 14:06 記者黃宜靜／台北報導
    台灣高鐵公司特別於6月11日至6月17日期間，加碼提供28班次停靠各站的「大學生暑假返鄉5折優惠列車」。（圖擷取自高鐵官網）

    台灣高鐵公司特別於6月11日至6月17日期間，加碼提供28班次停靠各站的「大學生暑假返鄉5折優惠列車」。（圖擷取自高鐵官網）

    為方便大學生提前規劃暑假返鄉行程，台灣高鐵公司今天（12日）宣布，特別於6月11日至6月17日期間，除原有大學生優惠專案可適用的5折、75折或88折車次外，再加碼提供28班次停靠各站的「大學生暑假返鄉5折優惠列車」，週四（14日）凌晨零時起，按訂位開放時程購票。

    根據台灣高鐵公告，加開28班次大學生5折優惠列車，包括南下車次817次（上午10點南港發車）、825次（中午12點南港發車）；北上車次818次（上午10時25分左營發車）、826次（中午12時25分左營發車）。

    高鐵公司表示，適用「大學生優惠」的各車次車票，除可透過高鐵網路訂票系統預訂外，也可使用「T-EX行動購票」App、高鐵合作的便利商店及各車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票，歡迎大學生利用快速便捷的高鐵列車，盡早返鄉與家人團聚。

    高鐵公司提醒，使用「大學生優惠」的旅客，乘車時務必攜帶本人有效的學生證正本，以免影響優惠權益；如學生證無當學期註冊章或註冊章無法辨識，需合併出示「在學證明正本」作為輔助證明。如在學證明採電子版方式，務必在上車前先行下載備查，列車上查驗票當下恕不受理以網路連線登入系統查詢在學資訊。

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