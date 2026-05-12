兒少迷短影音 教育部強化家庭教育數位與情緒素養

教育部主辦、新竹市政府協辦「全國家庭教育推展人員專業研習」，強化家庭教育的數位和情緒素養。（圖由教育部提供）

短影音、社群媒體與手機使用年齡持續下降，兒少網路沉迷、情緒焦慮與人際退縮問題日益受到關注。教育部指出，數位世代下，家庭教育需同步強化「數位素養」與「情緒素養」，近年不少家長反映孩子長時間滑手機、情緒容易失控，甚至出現親子衝突與社交退縮情形，因此除了培養孩子健康使用網路能力，也必須加強情緒教育與親子溝通。

教育部今（12）日在新竹市舉辦「全國家庭教育推展人員專業研習」，首度聚焦「網路使用管理」與「情緒教育」2大議題，希望強化第一線家庭教育人員面對數位世代挑戰的專業能力。

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教育部終身教育司專門委員宋雯倩表示，隨著行動裝置與社群平台快速普及，兒少接觸網路年齡持續下降，除了衍生網路沉迷、網路霸凌與假訊息辨識不足等問題，也逐漸影響孩子的情緒調節與人際互動能力。

宋雯倩指出，數位時代下，家庭教育已不只是傳統親職教育，更需同步強化「數位素養」與「情緒素養」，協助孩子建立健康上網習慣、辨識資訊真偽，同時學習表達與調節情緒，降低焦慮、衝突及社交退縮等情況。

宋雯倩表示，除了孩子本身，家長角色也相當重要，鼓勵家長透過陪伴、對話與共同使用網路的方式，建立良好親子溝通關係，而非單純禁止或責備。

此次研習由教育部主辦、新竹市政府協辦，邀集全國各縣市家庭教育中心人員參與。宋雯倩表示，家庭是孩子情緒發展與價值觀建立的重要起點，希望透過研習提升第一線家庭教育人員專業知能，未來能進一步協助更多家庭。

研習內容包括網路成癮辨識、兒少網路使用與身心發展、情緒教育實務應用及跨系統資源整合等主題，並邀請台灣師範大學教授周麗端、畢恆達，以及衛福部、新竹市立馬偕兒童醫院等學者專家參與分享。

宋雯倩強調，面對科技快速變化，孩子除了需要資訊能力，也需要情緒管理、自我控制與人際互動能力，才能在數位環境中健康成長，教育部將持續與地方政府合作，整合學校、社區及專業資源，建構更完整的家庭教育支持系統，協助家長與孩子共同面對數位世代帶來的新挑戰。

教育部主辦、新竹市政府協辦「全國家庭教育推展人員專業研習」，強化家庭教育的數位和情緒素養。（圖由教育部提供）

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