說好今天下雨？各地陽光持續露臉 專家揭雨神遲到1天原因

今各地天氣晴朗，未如預期出現降雨。（資料照）

原預估今（12日）中北部可能變天下雨，不過目前為止並沒有明顯降雨，氣象專家吳聖宇分析指出，由於今通過的短波槽A位置太偏北了，造成影響有限，今晚降雨機率也不高；不過明（13日）短波槽B接力影響，一連3天的天氣較不穩定，台灣各地有出現局部較大雨勢的機會。

今各地天氣晴朗，未如預期出現降雨，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書分析指出，短波槽A今通過台灣以北，原本預期可能為中北部帶來一些降雨，但實際看起來似乎位置有點太偏北了，影響程度有限，到目前為止台灣陸地上的天氣狀態都還不錯，並沒有明顯降雨的變化出現，下午到今晚的降雨機會應該也不高。

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明開始要注意的是短波槽B向東移動，滯留鋒面向東延伸到台灣海峽北部、台灣北部海面一帶，西南風暖濕空氣也將來到台灣附近，大氣狀態轉趨不穩定，中彰投以北到宜蘭、花蓮一帶將逐漸轉為有短暫陣雨或雷雨天氣；雲林以南還有台東一帶受到的影響較小，可能有局部短暫陣雨，降雨機會相對較低。

週四（14日）滯留鋒面仍在台灣海峽北部、台灣北部海面，西南風暖濕空氣仍影響台灣附近，還是要留意是否有對流系統在台灣海峽、北部海面發展活動的情況。中彰投以北、宜蘭、花蓮一帶仍有短暫陣雨或雷雨，可能有局部較大雨勢機會，雲林以南、台東地區仍為局部短暫陣雨天氣。

週五（15日）滯留鋒面往南，雲林以南地區週五這一天降雨的狀況應該會相對明顯一些，東半部則是有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，最快可能要到週五晚間滯留鋒面更為遠離後，降雨機會才會降低下來。

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