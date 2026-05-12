NCC辦網際網路傳播治理論壇 多國代表與會聚焦AI、媒體素養等議題

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉辦「2026網際網路傳播治理論壇」。（圖由NCC提供）

國家通訊傳播委員會（NCC）今天（12日）舉辦「2026網際網路傳播治理論壇」，論壇邀集來自國內外網際網路傳播治理領域的政府機關、產業、民團代表參與，就人工智慧、媒體素養等議題交換意見。NCC表示，期透過這次論壇，落實如「網際網路服務使用者申訴及救濟機制指引」等軟法治理，建構具韌性且以人為本的數位社會。

NCC今天（12日）在台大醫院國際會議中心舉辦「2026網際網路傳播治理論壇」。為擴大治理效益，今年首度整合多項重要論壇，與台灣網路資訊中心（TWNIC）、網際網路網域名稱及位址指配機構（ICANN）、亞太網路資訊中心（APNIC）、台灣網路治理論壇（TWIGF）、台灣網路維運社群（TWNOG）等單位，共同辦理為期4天的「2026網路週（Internet Week 2026）」。

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這次論壇邀集來自我國、英國、法國、美國、愛爾蘭、紐西蘭、烏克蘭、韓國、新加坡、印度等逾30位國內外網際網路傳播治理領域的政府機關、產業、民團代表，包括愛爾蘭媒體委員會主委Jeremy Godfrey、法國影音及數位傳播主管機關ARCOM委員Benoît Loutrel及英國通訊傳播主管機關Ofcom國際事務總監Camilla Bustani等政府機關代表，以及Google、Meta、LINE、Dcard等平台業者。

論壇也邀請全球網路倡議（Global Network Initiative）、英國年齡驗證業者協會、SWGfL、烏克蘭數位安全實驗室、韓國開放網路組織、印度德里國立法律大學傳播治理中心、美國Future of Free Speech、紐西蘭Netsafe等國內外民團及專家學者與會，就年齡驗證、人工智慧、資訊戰、數位主權、言論自由及媒體素養等議題交換意見。

行政院政務委員林明昕在開幕典禮致詞時表示，這次活動涵蓋網路基礎建設、人工智慧到數位信任等20多場議程。而網路世界挑戰，從來不是單一部門能獨自應對，必須仰賴政府、技術社群、產業與民團緊密協作。面對日益複雜的課題，台灣政府高度重視數位安全與網路治理，除了推動、落實「人工智慧基本法」，更持續精進詐欺犯罪危害防制法制，致力建構穩定、安全且可信賴的數位環境。

NCC委員王正嘉也表示，距離前次論壇已將近3年，這段期間歐盟「數位服務法」、「人工智慧法」及英國「線上安全法」相繼生效，全球數位治理已從「是否監理」進入「合比例、可問責、重權利」的新階段。面對由生成式AI與跨境資料形塑的新環境，治理者必須從「事後監理」轉向「事前預防」，並透過跨國協作應對詐騙與兒少性剝削等違法內容。

NCC強調，網際網路治理需要透過多方利害關係人共同維繫秩序。期盼透過這次論壇，將挑戰轉化為制度設計的養分，並落實如「網際網路服務使用者申訴及救濟機制指引」等軟法治理，以透明促進信任，共同建構具韌性且以人為本的數位社會。

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