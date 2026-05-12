看得到吃不到？宜蘭太平山迎媽祖小旅行 外界怨釋出名額僧多粥少

太平山迎媽祖是園區年度宗教盛事。（圖由林保署宜蘭分署提供）

今年宜蘭縣太平山迎媽祖小旅行，僅開放35名遊客參加，受理報名後10分鐘就額滿，外界抱怨僧多粥少，看得到卻吃不到，盼明年增加名額。林業及自然保育署宜蘭分署今天（12日）回應，會把相關意見納入評估。

太平山曾是台灣3大林場之一，昔日伐木工人祈求平安順遂，每年媽祖誕辰前夕，到羅東迎請媽祖神尊上山巡境祈福，駐駕宜蘭縣地勢最高廟宇，海拔2000公尺的太平山鎮安宮。園區結束伐木轉型為遊樂區後，改由遊樂區員工迎媽祖上山，2024年首推迎媽祖小旅行，開放遊客參加，但因員額有限，若未手刀報名就會向隅。

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太平山迎媽祖5月4日起為期3天，小旅行排在5日當天往返，4月13日開放線上報名10分鐘後額滿，有人連續3年都沒訂到，也有人想陪同父母一起上山，卻剩2個名額，自己忍痛退出，協助兩老一圓上太平山迎媽祖的心願。

林保署宜蘭分署森林育樂科長林志雄今天指出，受限於太平山地勢環境，迎媽祖小旅行安排9人座小巴載客，加上園區天候變化大，基於種種因素考量，開放35名遊客報名，明年是否增加員額，宜蘭分署會再評估。

今年太平山迎媽祖小旅行，工作人員首日到羅東震安宮迎媽祖神尊，第2天在太平山入口與參加小旅行遊客會合後上山，入園後搭蹦蹦車巡園，第3天再請下山。

太平山迎媽祖小旅行僅開放35名遊客參加，外界盼明年增加名額。（圖由林保署宜蘭分署提供）

活動期間，媽祖駐駕海拔2000公尺的太平山鎮安宮。（圖由林保署宜蘭分署提供）

宜蘭太平山迎媽祖活動，工作人員迎請媽祖神尊搭蹦蹦車巡園祈福。（圖由林保署宜蘭分署提供）

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