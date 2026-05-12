台南又爆偷拍？衛生局稽查無違規、業者喊冤

業者澄清僅公共區域裝設監視器。（業者提供）

安平某美容業者遭消費者爆料偷拍？還重複使用其他顧客用過的髒毛巾？南市衛生局偕同消保官派員前往無預警稽查結果，僅公共區域裝設監視器；業者則出示監視器畫面澄清，而提供給消費者的毛巾都已經過消毒。

網友透過網路社群平台發文並向本報投書，稱該美容業者推銷課程時與實際施作有落差，抱怨課程時間明顯不足；且環境髒亂，美容床、毛巾都有異味；最讓她崩潰的是，做完課程起身才發現有監視器，覺得不被尊重；向業者要求全額退費。

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衛生局偕同消保官昨（11）日派員前往無預警稽查，經現場查核結果，美容床與布巾無異味及髒污情形，已責令業者加強營業場所環境及布巾之清消頻率，或評估改採拋棄式備品。

針對監視設備，廁所等隱私空間經儀器偵測，並未發現任何監視或隱藏式攝影設備，有關公共區域之監視器，已要求業者應主動揭露資訊並告知民眾，以兼顧安全維護與隱私保障。此外，針對業者與民眾之消費爭議及契約內容，消保官已將該業者列入「美容定型化契約」不定期稽查之重點追蹤名單。

業者說明，僅公共區域裝設5台監視器；業者也出示畫面澄清提供的毛巾都已消毒；退費部分，扣除已提供服務之消費金額約剩1萬餘元，申訴隔日已前往匯款，但其所給的帳號錯誤無法完成匯款（店家保留匯款失敗明細證明），試圖與對方聯繫她卻回覆：「該退款與後續處理方式與客戶的認知有落差，恕難同意。由消保局相關介入處理即可，後續就不再做回覆。」

業者強調，目前已改為提供台灣製造拋棄式毛巾浴巾組合包給客戶使用；也主動貼示「本場所公共空間，皆備有監視錄音錄影設備」；進一步說明，該名消費者購買課程早在2024年底過期，公司秉持誠信原則，並未要求客戶補差價完成課程。

業者出示畫面澄清提供的毛巾都已消毒。（業者提供）

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