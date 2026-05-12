民團指北宜高鐵監院報告與陳情「高度吻合」 鐵道局：均依法辦理

交通部前部長賀陳旦呼籲，應暫緩推動北宜高鐵，並將直鐵方案納入，重啟完整的評估規劃程序。（記者黃宜靜攝）

交通部推行北宜高鐵（高鐵延伸宜蘭），不過民間出現反對聲音，並在去年5月向監察院遞交陳情書，經近1年調查，監察院近日公布調查報告。公民幫推表示，監察院這次調查意見與其長期指出的問題高度吻合，包括：規劃程序、民主正當性及環境評估等面向出現缺失，直言交通部、鐵道局應認真回答監察院，並將直鐵方案納入重啟完整評估規劃程序。

交通部鐵道局回應，尊重監察院調查報告及監督意見，也感謝各界對重大公共建設議題的關心與討論。高鐵延伸宜蘭計畫自啟動以來，包括可行性研究修正、綜合規劃至環評等各階段，均依相關法令及行政程序辦理，並持續接受中央主管機關、專家學者及社會各界檢視與監督。

請繼續往下閱讀...

鐵道局指出，高鐵延伸宜蘭是國家重大交通建設，目的在強化東部聯外運輸韌性、提升區域交通服務及促進國土均衡發展。目前計畫仍於行政院審議程序中，後續將持續秉持專業、審慎及公開透明原則，依既定程序穩健推動，並持續與地方及社會各界溝通說明。

公民幫推、守護宜蘭工作坊、高鐵延伸宜蘭監督聯盟與台鐵產業工會去年5月向監察院遞交「高鐵延伸宜蘭計畫陳情書」，就其規劃程序、評估客觀性及民眾參與等問題提出陳訴，監察院啟動調查，並於今年5月7日公布調查報告。對此，民團今天舉辦「『高鐵延伸宜蘭計畫』相關爭議案監察院調查報告陳情團體記者會」。

公民幫推理事長黃建興表示，監察院調查報告顯示，在正常公共建設程序下，應先進行可行性研究，接著進行綜合規劃、環境影響評估，該案卻未提出可行性研究，就進行綜合規劃，並在綜合規劃報告中直接附帶提出17頁的可行性研究專章，不符公共建設規劃常態，「政府違背程序是不應該的！」

黃建興指出，調查報告也揭露採購程序上的重大異常，同一廠商既規劃直鐵，又評估高鐵優劣，缺乏第三方獨立比較。另外，這次站出來最主要的原因就是民眾參與與社會溝通嚴重不足，該案在4年間僅舉辦6場正式公開的說明會，監察院認定民眾參與及民意上達機會受到限縮，同時推動北宜高鐵會使台鐵減少收入，但在推動過程中台鐵未受邀參加相關討論；不只如此，在行車時間上、北宜高鐵與直鐵興建成本上評估差異甚大。

黃建興續指，這次高鐵延伸宜蘭案與車站特定區未一併辦理環評，且拆遷與農地評估偏頗，鐵道局強調直鐵18棟拆遷，卻未平衡說明高鐵涉及140棟、127公頃私有農地。

高鐵延伸宜蘭監督聯盟發言人劉仲書表示，宜蘭人從來不反對好的交通建設，但無法接受一個評估不足、溝通缺位、又綁著大規模土地開發的高鐵計畫被強行推進。

國發會前參事林旺根表示，高鐵方案在宜蘭縣政中心僅設一站，沿線路廊與高鐵特定區需要大量徵收農地，環境衝擊代價更遠高於直鐵；然而無論從運輸服務的便捷性、地方產業與地方創生的角度，還是國土功能發揮與地方均衡發展的整體視野來看，高鐵方案均無法展現其相對優勢。

交通部前部長賀陳旦表示，在監察院調查報告提出的質疑下、程序這麼的混亂，呼籲應暫緩推動北宜高鐵，並將直鐵方案納入，重啟完整的評估規劃程序，尤其應強化民眾溝通。

公民幫推等民團今天舉辦「『高鐵延伸宜蘭計畫』相關爭議案監察院調查報告陳情團體記者會」。（記者黃宜靜攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法