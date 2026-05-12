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    首頁 > 生活

    緬甸女子來台就讀大學找到真愛 用心育兒獲選新北市模範母親

    2026/05/12 13:09 記者吳昇儒／新北報導
    緬甸新住民尹燕秋因「奉獻家庭及用心育兒的典範精神」獲選新北市模範母親（新北市服務站提供）

    緬甸新住民尹燕秋因「奉獻家庭及用心育兒的典範精神」獲選新北市模範母親（新北市服務站提供）

    來自緬甸的尹燕秋多年前來台就讀大學，求學期間與先生相識相戀，最後被先生打動，留在台灣。尹女嫁給先生後，成為人母，努力看本土連續劇學習台語，融入在地生活，成為真正的台灣媳婦，也擔任起通譯，更積極教導孩子，將異鄉變成了故鄉，更在本年度因「奉獻家庭及用心育兒的典範精神」獲選新北市模範母親。

    移民署新北市服務站主任鄭曜䅞表示，尹燕秋在家庭教育上，融入了對多元文化的包容與堅持，不只在日常飲食中添加緬甸特色，更積極讓三個孩子接觸母語，從幼兒園開始，就教導孩子說緬甸語，並帶領他們參加母語歌唱比賽，也特地安排時間帶孩子回到緬甸生活一年半，讓他們親身感受外公外婆家的文化及美景。在她的引導下，孩子們不僅能認同自己一半的緬甸血統，更對母親的文化感到自信與自豪。

    也在新北市板橋新住民家庭暨婦女服務中心協助下，讓她加入衛生所、新住民家庭服務中心及移民署擔任通譯工作。在服務過程中，她曾給予婚姻遭遇困境的個案心理上的支援，也引領前往廟宇祈福，尋求心靈平靜並找回自我價值；主動協助弱勢家庭處理新住民配偶的身分證明問題。

    鄭曜䅞表示，尹燕秋的故事是許多新住民在台灣奮鬥的縮影，她不僅在家庭中扮演好母親的角色，更利用自身的語言優勢與生命經驗，成為政府與新住民之間溝通的橋樑。她的奉獻不僅緩解了剛到台灣女性的焦慮，更展現了新住民女性堅韌且溫暖的力量，這份精神值得社會大眾的肯定與效法，此次更獲選「新北市模範母親」。

    緬甸新住民尹燕秋女士因「奉獻家庭及用心育兒的典範精神」獲選新北市模範母親（新北市服務站提供）

    緬甸新住民尹燕秋女士因「奉獻家庭及用心育兒的典範精神」獲選新北市模範母親（新北市服務站提供）

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