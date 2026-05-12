金車基金會與ICYE合作 德國志工融入台南校園

來自德國的Ella（左起）、服務於鹽行國中的Antonia、九份子國中小的Malka、家齊高中的Isabell，以及安平國中的Philipp，共同透過互動及手作體驗，陪伴孩子們深入德國文化、練習用英文表達。（金車基金會提供）

為縮短城鄉教育資源差距，並讓學生從校園接觸國際文化，金車文教基金會自2023年起攜手台灣國際青年文化交流協會（ICYE Taiwan）推動「飛颺國際志工支持計畫」，邀請外籍青年志工進入我國中小學協助雙語教學與文化交流。今年多名德國志工深入台南校園，陪伴學生透過互動與生活體驗認識不同文化，也讓孩子練習用英語表達自己。

金車文教基金會今（12）日與ICYE Taiwan、俊逸文教基金會及台南市安業國小合辦成果交流活動，多名在台服務的德國志工齊聚，分享在台教學與文化交流經驗。

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其中，在安業國小擔任協同教學志工的德國青年Ella，帶領學生認識德國「入學甜筒（Schultüte）」文化。她介紹，德國小朋友第一次入學時，家長會準備裝滿糖果、文具與小禮物的大甜筒，象徵祝福孩子快樂學習、迎接新生活，學生也透過手作體驗感受德國文化特色。

來自德國的Ella分享，當初選擇來台擔任國際志工，是希望挑戰自己、體驗不同文化，而台灣人的友善與熱情，也是她決定來台的重要原因，在校園陪伴學生的過程中，最難忘的是看到孩子從原本害羞、不敢開口，到慢慢願意用英語表達想法，甚至主動與她聊天互動。除了課堂教學外，也與學生一起遊戲、參與活動，讓她逐漸建立深厚情感，這段志工經驗不只提升自己的溝通與適應能力，也讓她更深入理解不同文化與教育現場，成為更具國際視野的人。

此外，服務於九份子國中小、安平國中、鹽行國中與家齊高中的德國志工，也透過遊戲、互動與英語交流，陪伴學生練習口說與認識德國生活文化。

金車文教基金會表示，希望透過國際志工進入校園，讓偏鄉與地方學校學生也能接觸多元文化，並在自然互動中建立英語學習自信，雙語教育不只是語言學習，更是培養孩子理解世界與跨文化溝通能力的重要過程。

金車文教基金會與ICYE Taiwan、俊逸文教基金會及安業國小今日共同舉辦交流活動，邀集在台服務志工齊聚，展豐富跨文化交流成果。（金車基金會提供）

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