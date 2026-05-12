瞬間以為在日本！高雄楠梓慈雲寺阿勃勒盛開民眾朝聖

楠梓慈雲寺今年的阿勃勒美景。（「阿捷的打飯班」提供）

象徵「金色之戀」的阿勃勒，近日陸續綻放高雄街頭，臉書粉專「阿捷的打飯班」今（12）日分享楠梓法雨山慈雲寺綻放的阿勃勒，搭配金色鳥居，瞬間有來到日本的錯覺!

高雄市工務局長楊欽富表示，阿勃勒是原產於南亞印度及斯里蘭卡的落葉喬木，最適生長於日照充足、氣候溫暖的環境，阿勃勒花季約持續至6月中旬，隨著花謝後將轉為長條形果莢，成熟時呈深褐色，因形似臘腸，也被稱為「臘腸樹」。

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經常分享美食、美景的臉書粉專「阿捷的打飯班」，由阿捷與伊茲共同經營，有7.2萬人追蹤。阿捷今天曬出楠梓法雨山慈雲寺綻放的阿勃勒美景，他說，慈雲寺的阿勃勒今年開得不錯，決定來拍人像，還特地換了和服。寺廟內能拍的範圍不多，但拍起來都很好看，「尤其是阿勃勒搭配金色鳥居，不說還以為出國了」，還有繪馬牆和大黑天小神社，都不能錯過哦。

伊茲則表示，金黃色阿勃勒搭配鳥居超驚喜，還有繪馬牆、整排旗幟點綴，「一瞬間真的有種來到日本的錯覺!」寺廟內供奉觀音與大黑天，即使不是信徒也能入內參觀，也可以買繪馬祈願。

楠梓區法雨山慈雲寺創建於1928年，是楠梓地區著名的觀音道場，主祀釋迦牟尼佛與觀世音菩薩，以特色供奉「十一面觀音」聞名，地點在楠梓區東寧里楠梓新路309號，從台鐵楠梓車站步行10分鐘即可抵達。

慈雲寺綻放的阿勃勒，搭配金色鳥居，瞬間有來到日本的錯覺。（「阿捷的打飯班」提供）

楠梓慈雲寺綻放的阿勃勒，讓人驚呼美呆了。（「阿捷的打飯班」提供）

楠梓慈雲寺主祀釋迦牟尼佛與觀世音菩薩。（「阿捷的打飯班」提供）

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