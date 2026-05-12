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    首頁 > 生活

    記得開貨車來！新化五寶節削地瓜大賽冠軍獎品120公斤

    2026/05/12 12:58 記者吳俊鋒／台南報導
    健走活動的補給食品，結合了鳳梨、竹筍、地瓜、橄欖、胡麻等五寶。（記者吳俊鋒攝）

    健走活動的補給食品，結合了鳳梨、竹筍、地瓜、橄欖、胡麻等五寶。（記者吳俊鋒攝）

    台南新化區農會結合轄內鳳梨、地瓜、竹筍、胡麻、橄欖等特色產業舉辦五寶節推廣活動，今年新增一系列復古體驗的趣味競技，「削地瓜大賽」獎品冠軍獲頒120公斤地瓜，自己扛回家，主辦單位提醒有志者「記得開貨車來」。

    五寶節將於本月23日在新化體育公園登場，今天熱鬧造勢，新化區長李義隆等地方各界人士也出席，立委陳亭妃親自體驗削地瓜與挑芝麻的趣味競技，直誇區農會很有創意，將產業活動變好玩了，值得推薦。

    陳亭妃指出，新化的五寶產業，各有特色，未來會更努力爭取經費，持續創意推廣，並結合美食、人文，以及自然風情，一併行銷觀光，帶動地方全面發展。

    當天有深受歡迎的特色市集展售，一早則由慢遊大目降的圳堤健走活動揭開序幕，報名即將額滿。新化區農會總幹事林侑融說，健走路線規劃極具巧思，並結合地方知名店家，將5寶融入補給站的食品中，包含麻竹筍飯糰、冰烤番薯、橄欖醋飲以及芝麻鯛魚燒，且每人1支鮮甜鳳梨，還有市集消費抵用券，物超所值。

    今年特地規劃「五寶趣味競技」， 為了讓民眾親身體驗農產加工的樂趣，舉辦考驗手速與細心度的削地瓜、挑胡麻等比賽，邀請現場大小朋友一起拚好禮。

    為了消暑，當天準備限量100支的「黑金芝麻霜淇淋」現場發送；林侑融強調，活動結合轄內的特色產業與慢活文化，帶領民眾用雙腳感受土地溫度，用味蕾品品嚐五寶魅力，歡迎大家共襄盛舉。

    新化五寶節活動將於本月23日登場，各界熱鬧宣傳。（記者吳俊鋒攝）

    新化五寶節活動將於本月23日登場，各界熱鬧宣傳。（記者吳俊鋒攝）

    新化五寶節削地瓜大賽，冠軍獨得120公斤的番薯，立委陳亭妃（左）親自示範剉籤的技巧。（記者吳俊鋒攝）

    新化五寶節削地瓜大賽，冠軍獨得120公斤的番薯，立委陳亭妃（左）親自示範剉籤的技巧。（記者吳俊鋒攝）

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