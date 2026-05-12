「漢坦病毒國家隊」攏是假！ 疾管署揭境外詐騙 冒衛福部名義炒股

疾管署呼籲民眾切勿相信不實訊息。（疾管署提供）

近期網路平台流傳「漢坦病毒防疫國家隊」相關訊息與圖卡，聲稱政府將投入漢坦病毒疫苗及快篩試劑研發，並影射相關「概念股」可望受惠上漲，甚至引導民眾私訊加入投資群組。疾病管制署今（12）日澄清，相關內容均屬不實資訊，且涉及假借政府名義進行投資詐騙，提醒民眾切勿輕信所謂「內線消息」，更不要點擊不明連結或提供個資。

疾管署表示，近日網路流傳所謂「漢坦病毒防疫國家隊」訊息，內容冒用衛生福利部及國家衛生研究院名稱與Logo，宣稱政府將啟動疫苗與快篩研發計畫，並以「概念股」、「即將大漲」等話術，誘導民眾加入投資群組，屬典型投資詐騙手法。

請繼續往下閱讀...

疾管署指出，於5月10日至11日監測到相關訊息後，已立即通報數位發展部「網路詐騙通報查詢網」，並由金融監督管理委員會迅速認定為詐騙資訊，通知社群平台下架。另「台灣事實查核中心」也已向疾管署及國衛院查證，確認目前並未成立所謂「漢坦病毒防疫國家隊」，也沒有相關疫苗或快篩研發生產計畫。

疾管署也提到，「漢坦病毒」其實是中國、香港及澳門地區常用疾病名稱，國內較常使用「漢他病毒」一詞。經查散布相關訊息的帳號多設於境外，且發文模式高度一致，具有明顯異常操作特徵。

疾管署提醒，民眾若看到網路上宣稱掌握「內線消息」、推薦投資標的，或要求私訊加入投資群組等訊息，應提高警覺，切勿輕信，以免落入詐騙陷阱。若發現疑似詐騙資訊，也可透過數發部「網路詐騙通報查詢網」即時查詢及通報，共同防堵網路詐騙擴散。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法