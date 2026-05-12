北區超精華地「中央市場」招商卡關淪垃圾場 挨批無能

中央市場拆除工程朝6月底完工為目標。（市府提供）

台中市北區中央市場去年7月開始拆除，原訂今年3、4月拆除完成，拆除進度落後，拆除現場更淪垃圾場，甚至招商也因乏人問津流標，北區「價值連城」精華地竟淪爛攤子；市議員陳俞融質疑，市府招商不力任由精華地開發陷停頓，根本無能；財政局指出，已重新擬定招商條件，預計6月再招標；經發局則指出，目標6月底前拆除完畢。

台中市議會財經委員會今審查議員提案，陳俞融表示，中央市場啟動拆除作業，另招商也自去年啟動，但第一次招標去年10月流標後，迄今竟尚未重新啟動招標，拆除現場甚至還出現垃圾堆積問題。

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陳俞融指出，市府當初市府要求住戶搬離，如今卻以「發展性不足、不一定能獲利」作為招標無法成功的理由，任由精華土地閒置，甚至還讓環境惡化，要求市府儘速檢討招標條件，提出具體招商期程，加速推動中央市場後續開發，不要讓北區重要土地繼續荒廢。

財政局長游麗玲指出，上次招標因相關誘因不足，目前正重新擬定招商條件、投標廠商資格等，預計6月之前啟動招商。經發局長張峯源則指出，原中央市場拆除物等垃圾，已在5月1日清除垃圾完畢，總共清掉133.7公噸的生活垃圾，只剩部分土方，土方將回填地下室，將做細小化、破碎化處理，在6月前完成。

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