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    首頁 > 生活

    竹市預防鼠類監測漢他病毒 啟動跨局處防疫機制

    2026/05/12 13:37 記者蔡彰盛／新竹報導
    竹市預防鼠類監測漢他病毒，啟動跨局處防疫機制。（市府提供）

    竹市預防鼠類監測漢他病毒，啟動跨局處防疫機制。（市府提供）

    日前臺灣出現漢他病毒症候群病例，截至目前已累計2例，引發民眾關注。新竹市府召開「新竹市鼠類防治會議」，推動「環境整頓為主、藥劑防治為輔」的防治策略，並落實「防鼠三不」原則，全面啟動環境清消、熱點巡檢、醫療監測及社區宣導等防治作為，積極降低鼠類傳播疾病的感染風險。

    市長高虹安強調，此次跨局處預防工作同步納入市場衛生管理、工地廚餘管制、公園清消、校園餐廚防護及非法棄置物清理等重點項目。並透過鄰里系統推動「防鼠三不」政策，包含「不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住」，藉由妥善管理食物來源、加強環境整頓及清除鼠類棲息空間，降低鼠類孳生與疾病傳播風險。

    衛生局長陳厚全表示，漢他病毒症候群屬人畜共通傳染病，主要透過接觸帶原鼠類排泄物或遭污染環境而感染，因此防治工作除仰賴環境整頓外，醫療監測也是重要關鍵。衛生局已要求轄內醫院及基層診所提高警覺，落實疑似個案24小時內通報機制，並加強醫護教育訓練與臨床通報敏感度，進一步強化第一線醫療防護網。

    衛生局提醒，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」「三不」原則，是預防漢他病毒最有效的方法。民眾平時應留意老鼠可能入侵的路徑，妥善處理家中廚餘及動物飼料，並定期清理居家環境。另防火巷、排水設施（如下水道、水溝蓋）、雜物堆及牆垣等處，均為鼠類活動熱區，呼籲民眾加強捕鼠及滅鼠工作，以降低鼠類孳生風險。

    衛生局呼籲，若發現鼠類排泄物，應先佩戴口罩及橡膠手套，並打開門窗保持通風，再以1比9稀釋之市售漂白水（1份漂白水加9份清水）潑灑於可能受污染環境，靜置5分鐘完成消毒後再進行清理，以避免接觸感染風險。

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