台北車站旁跨市民大道空橋追加預算 議會委員會通過達11億餘元

跨市民大道空橋因結構輕量化考量，將平撐式屋頂改成懸吊式，因此增加經費。（台北捷運公司提供）

台北市工務局新建工程處辦理「跨市民大道串聯線形公園立體連通空橋興建工程」，將總工程經費新增3億元，從8億1179萬餘元調整為11億1179萬餘元，今（12）日在市議會工務委員會無異議通過。新工處長林昆虎說明，追加理由主要是因應地下有捷運，結構輕量化需求增加施工費。

林昆虎說明，「跨市民大道串聯線形公園立體連通空橋興建工程」是西區門戶計畫週邊立體人行動線系統的延伸，2023年編列4億6618萬餘元，當時都審委員建議連台北車站東側的國光客運存廢與銜接台鐵再做確認；後來經市長蔣萬安指示，以清空國光客運台北站做為持續推動方案，因此預算追加到8億1179萬餘元，將原本只是穿過市民大道的空橋，寬度約3.8公尺到4公尺，增加到寬15公尺、長100公尺，完工後淨寬會達到10公尺。

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在委託捷運公司發包後，2025年先後進行3次招標，都沒有廠商來投標，經過訪商，潛在商源回復雖有投標意願，但金額沒有吸引力，希望可以調整預算；經府內調整後，今年初經市政會議同意追加預算3億元，議會同意後，將由捷運公司在辦理發包。

林昆虎說明追加預算理由，主要是原來的結構體是平撐式屋頂，台北市土木技師公會結構外審認為，避免對下方捷運隧道箱涵承載的影響，希望整體空廊結構再輕量化，因此把平撐式屋頂改為懸吊式屋頂，增加落柱分散力量，工法跟鋼料損耗增加預算，所在的位置跨越市民大道，加上工期約3年，施工難度與風險較大，因此追加預算進行，主要增加的是施工費及隨工程造價比例調整的空污費、公共藝術設置費等。

跨市民大道空橋預算不斷追加，今年再追加3億元，達到11億餘元。（台北捷運公司提供）

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