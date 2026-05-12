北市嘉禾新村5月起暫停開放！文化局歸還國防部 民眾憂淪蚊子村

嘉禾新村位於公館永春街，鄰近新店溪畔，北市文化局在2015年陸續將嘉禾新村4棟建築登錄為歷史建築，修復空間後成立「嘉禾故事館」辦理展覽、走讀及講座活動。（北市文化局提供）

嘉禾新村位於公館永春街，鄰近新店溪畔，北市文化局在2015年陸續將嘉禾新村4棟建築登錄為歷史建築，修復空間後成立「嘉禾故事館」辦理展覽、走讀及講座活動，同時開放民眾免費參觀。不過，文化局表示，經與國防部協商後，雙方同意於今年4月30日將嘉禾新村點還予國防部所屬陸軍後勤指揮部，並自5月1日起，由該機關續行辦理文化資產維護與再利用事宜，因此嘉禾新村暫停對外開放。

暫時對外營業的訊息在臉書公告後，不少民眾也留言感嘆「太突然了….」、「可惜」、「嘉禾新村這幾年把園區維護得很好，是很舒服的空間，有點不捨，希望還有機會再見」；也有民眾質疑「政府花了大錢，聽說是兩億，那是我們老百姓納稅人的苦汗錢，就這樣停園變蚊子村？」

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文化局說明，從2015年起，國防部管轄的嘉禾新村交由文化局代為進行文資保存與活化，迄今逾10年。截至去年底，文化局持續辦理文化資產修復工程、管理維護及再利用等相關作業，並投入修復工程、日常管理維護、再利用推動及私有土地租金等經費，累計已逾新台幣2億5千萬元。

文化局表示，已經完成嘉禾新村階段性修復工程與再利用任務，但國防部至今仍未能提供當時建物起造等原始資料，致建物產權登記作業受阻；又土地權屬涉及國、市私共有土地，權屬關係複雜，以致文化局在嘉禾新村再利用推動事宜迭遭私地主抗議、提告。

文化局指出，經與國防部協商後，雙方同意在今年4月30日將嘉禾新村點還予國防部所屬陸軍後勤指揮部，並自5月1日起，由該機關續行辦理文化資產維護與再利用事宜。

文化局也強調，未來仍將持續與國防部協商，研議合作持續推動嘉禾新村之保存與活化，兼顧文化價值與公共利益。（13:07更新）

北市文化局在2015年陸續將嘉禾新村4棟建築登錄為歷史建築。（北市文化局提供）

嘉禾故事館。（北市文化局提供）

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