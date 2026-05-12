澎湖教育處研習綁考績惹議 全教產和澎教產批評損害教師權益

澎湖教育處研習綁考績惹議，全教產和澎教產今發聲明批評已損害教師權益。（記者林曉雲翻攝澎教產臉書）

澎湖縣政府教育處日前公布「澎湖縣國民中小學教師進修研習實施要點」，要求教師每學年度須完成一定研習時數，並將未達時數列為年終考績參考依據，引發基層教師反彈。全國教育產業總工會（全教產）與澎湖縣教育產業工會今（12）日發聲明批評，此舉形同「研習綁考績」，不僅缺乏法律授權，也恐扭曲教師專業成長制度，已損害教師權益。

澎湖縣教育處於4月23日頒布新要點，其中明定教師若未完成規定研習時數，年終成績考核「得」列為「教師成績考核辦法」第4條第2款，也就是俗稱「乙等」考績的參考依據，引發教師憂心。

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澎湖縣教育產業工會理事長薛亦凡指出，教師研習原本應是支持教師專業成長的重要制度，如今卻被轉化為具懲罰性的管理工具，等同以單一量化指標影響整體考績評價，已偏離制度原意。

全教產理事長林蕙蓉也表示，目前各縣市教育局處推動教師研習，多以鼓勵與獎勵方式進行，例如列入教師介聘、主任甄選積分等，並未有地方政府明定以「考核四條二款」作為限制教師研習的作法。

林蕙蓉指出，國中教師不像國小教師有週三下午固定進修時間，共通性法定研習加總約33小時，實際安排本來就有困難，若再增加研習要求，勢必壓縮教師備課、輔導學生與處理班務時間。

薛亦凡表示，目前澎湖不少研習安排於假日辦理，但教師參與後僅能補休，且之後請補休時還須自行負擔代課鐘點費；若教師自主參加研習，平日仍須自行處理課務，等同要求教師在非上班時間工作，侵害教師休息權益，若澎湖縣政府無法提供足夠的45小時法定與專業研習課程，包括實體與線上課程，或部分課程因離島因素難以聘請講師，也應由行政端檢討改善，而非將責任轉嫁給第一線教師，更不應認定教師必須「綁考績」才願意進修。

薛亦凡也質疑，澎湖縣教育處在政策制定前，並未充分與教師團體及基層教師討論，卻對外宣稱「已諮詢教師團體」，程序透明度不足，影響政策正當性，而依現行「教師成績考核辦法」，教師考核應採整體評量，並未授權地方政府以單一研習時數作為考績依據，地方行政機關以行政命令擴張解釋，恐有違反法律保留與比例原則疑慮，呼籲教育處撤回或修正相關規定，重新建立以專業支持為核心的合理進修制度。

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