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    首頁 > 生活

    板南線異常千名旅客被請下車 北捷曝「燒焦味來源」

    2026/05/12 12:32 記者甘孟霖／台北報導
    北捷板南線上午發生故障，千名旅客在龍山寺站被請下車。（資料照）

    北捷板南線上午發生故障，千名旅客在龍山寺站被請下車。（資料照）

    台北捷運板南線今（12）日上午傳出故障，有民眾反映車廂傳出燒焦味，千名旅客在龍山寺站被請下車，由於是通勤時間，影響大批旅客。台北捷運指出，號誌出現異常訊號列車啟動自動安全保護機制停車，因車廂載重較重，煞車時產生摩擦焦味。

    北捷指出，上午8點36分，板南線往昆陽方向一部列車進龍山寺站前出現號誌異常訊號，隨即啟動自動安全保護機制停車。該部異常列車送回機廠，經維修人員檢修，確認原因為號誌電路板件異常，更換備品後恢復正常。

    北捷表示，行控中心發現該部列車出現異常訊號後，立即依照SOP請行車專員以手動方式將列車停於龍山寺站，並請車上約1千名旅客換乘下一部列車，後續列車約2分鐘進站載客；事件處理時間約4分鐘，處理期間系統維持正常營運。

    為加強疏運旅客，行控中心調度原先往頂埔方向一部空車，於龍山寺站折返，改往南港展覽館方向載客，大幅紓解該站人潮；另視現場人潮狀況彈性調整班距，同時加強人員引導。

    此外，針對部分旅客反映當時車廂內有些許焦味，北捷說，因該部列車號誌異常，啟動自動安全保護機制緊急煞車，且當時車廂載重較重，摩擦煞車力道較大，因而產生些許摩擦焦味。

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