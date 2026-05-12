瑪利亞推心智障礙者社區生活紀錄片 盼支持自立走入社會

瑪利亞基金會透過紀錄片「回家路上」倡議建立更多元、完善的社區支持系統。（瑪利亞基金會提供）

全台有超過125萬名身心障礙者，其中第1類神經系統構造及精神、心智功能障礙者約占31.2%，人數逾40萬人，半數以上為65歲以上長者，障礙者面臨高齡化，瑪利亞社福基金會製作「回家路上」紀錄片，呈現心智障礙者的社區生活故事，期待政府除持續支持住宿型機構，也應建立更多元、完善的社區支持系統，讓障礙者能在熟悉的社區中生活、自立並參與社會。

瑪利亞基金會指出，截至去年底全台社區居住服務僅有205家，只能支持872位身心障礙者走入社區、展開自立生活。

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紀錄片中27歲的芷英是中度智能障礙，10歲時失去母親，因家庭變故離開原生家庭，進入住宿型機構生活，2021年在瑪利亞基金會的支持，搬進社區，開始學習搭公車、煮飯、購物、工作賺錢，開始學習及思考自己的生活，現在也專業支持者與住友的陪伴，逐漸找回了愛與被愛的能力。

記錄片也紀錄另4名心智障礙者的社區生活故事，阿珠在重新連結親情記憶，學會關心母親，也開始照顧住友；小祖在戀愛中慢慢學習規劃自己的人生；不識字的阿華，透過圖像與代號記帳，也利用手機提醒自己搭車、上班與回報工作；偏癱的盈盈則努力參與家事與日常生活，在需要協助與不想過度依賴之間，練習找到屬於自己的平衡。

瑪利亞與台灣社區居住與獨立生活聯盟舉辦北中南巡迴紀錄片交流活動倡議，衛福部社會及家庭署副署長尤詒君參加表示，隨著《CRPD》第三次國家報告審查即將展開，台灣身心障礙政策已明確定調朝「社區生活」政府正積極推動「從機構走向社區」的過渡方案，建立完善支持系統，確保每身障朋友都能在熟悉的社區中，有尊嚴地實踐自立生活。

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