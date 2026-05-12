泳池安全大稽查 南市啟動44場館查核

南市跨局處合作，提升運動場館安全與服務品質。圖為大員皇冠假日酒店泳池。（南市體育局提供）

為提升運動場館公共安全，南市政府啟動今年公、私立游泳池專案查核作業，預計全面查核44家場館，從設備到人力層層把關，確保市民享有安心無虞的運動環境。

體育局長陳良乾指出，游泳池屬高風險運動場域，救生人力配置與安全設備是否完善，直接關係到使用者生命安全，此次查核除嚴格檢視業者是否符合法規，也同步進行輔導，協助業者強化自主管理機制，從源頭降低風險。

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查核重點包括救生員證照與現場配置人數、公共意外責任保險投保情形、合格救生器材設置及游泳池基本資料等項目，透過制度化稽查機制，全面落實水域安全管理。此外，體育局也同步擴大查核範圍，針對民營健身中心與健身教練服務進行查核（計187家次），並納入商品禮券管理，從多面向強化運動產業監督，保障消費者權益。

體育局表示，未來將持續透過定期與不定期查核，並結合跨局處合作機制，提升場館安全與服務品質，打造更完善的運動環境，呼籲業者落實安全規範，民眾使用場館時提高警覺、留意安全設施，共同維護優質且安全的運動空間。

南市體育局擴大稽查，保障消費者權益。圖為緣內多spa 溫水游泳館。（南市體育局提供）

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