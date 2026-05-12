平鎮國中畢旅入住劍湖山飯店用餐腸胃不適70人送醫 檢驗報告出爐

平鎮國中學生4月14日入住雲林縣劍湖山渡假大飯店，15日凌晨陸續有學生出現腸胃不適、上吐下瀉，先後有多人送醫，雲林縣衛生局第一時間前往飯店採集相關檢體送驗。（雲林縣衛生局提供）

桃園市立八年級550名學生，4月13日至15日南下戶外教學，14日入住雲林縣劍湖山渡假大飯店，15日凌晨陸續有學生出現腸胃不適、上吐下瀉，先後共有70名師生送醫，雲縣衛生局採集食物及廚工、師生檢體送驗，報告出爐初步排除與食物中毒有直接相關，但在1名廚工檢出輪狀病毒，7名學生檢體有5人檢出諾羅病毒，衛生局將聘請專家學者協助釐清案情。

事件發生在4月15日，平鎮國中到古坑劍湖山世界戶外教學，14日晚上抵達劍湖山渡假大飯店住宿，當晚在飯店吃合菜，15日凌晨到上午陸續有學生出現拉肚子、噁心、嘔吐等症狀，旅行社人員包車將患者送古坑鄉內診所及成大斗六分院治療，醫師初步懷疑是急性腸胃炎。

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雲林縣衛生局長曾春美指出，接獲通報即啟動食物中毒案件調查機制，採集食物及11名廚工、7名患者的檢體，送食藥署、疾管署檢驗。

曾春美表示，檢驗報告出爐，食物檢體中檢出金黃色葡萄球菌陽性，菌量每公克5CFU，根據相關認定標準，並未達食物中毒；廚工及患者檢體部分，有1名廚工檢出輪狀病毒，患者則有5人檢出諾羅病毒。

曾春美說，依據相關檢驗報告及調查事證所得結果初步判斷，業者所供應的食品與病患疑似食品中毒之間，尚無證據顯示有因果關係，為求慎重，將聘請專家學者協助釐清案情。

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