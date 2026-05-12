畢舞不會穿？成大畢聯KUSO神片直接教到會

成大畢舞穿搭笑翻又超潮。（圖擷自成大畢聯會影片）

國立成功大學校園最近掀起一波「潮男潮女穿搭」話題，成大畢聯會為宣傳即將於5月17日登場的畢業舞會，特別推出1支KUSO搞笑短影音，由學生自導自演，用滿滿創意與青春能量，演繹各種風格穿搭，笑點與共鳴齊飛。

影片中從「草根型」、「陣頭型」到「名牌型」、「時尚型」、「宴會型」通通有，風格跨界混搭，毫無違和感，還搭配經典哏句「社會在走，行頭要有」，讓人一看就秒懂舞會穿搭的多元可能。

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畢聯會也在社群發問「舞會的dress code是什麼啊？」其實答案很簡單，沒有標準答案。從搞怪到正式、從街頭到華麗，每個人都能用自己的方式定義「最終章造型」，展現4年來的成長與個性，同時成大所有在校學生（含延畢生）都可報名參加。

除了舞會本身，今年更別開生面推出「2026畢業遊艇派對」，啟航指南也已正式發布，讓畢業生在陸地之外，還能延伸青春回憶到海上，打造更具儀式感的告別時刻。

畢聯會貼文分享，大學4年即將劃下句點，希望透過這場《ALCHEMY》的畢業舞會，讓每位115級畢業生都能在燈光、音樂與歡笑中，留下最閃亮的一夜，不論是和好友盡情狂歡，還是與重要的人共享浪漫時光，這場專屬於成大的青春盛典，正等著大家盛裝登場。

畢舞怎麼穿？成大學生用KUSO給答案。（圖擷自成大畢聯會影片）

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