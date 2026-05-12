中市府滅鼠動員625里清消 議員：廚餘問題才是根源

台中市政府推動「台中No鼠」計畫將動員全市625里進行清消，周永鴻則認為廚餘才是根源問題。 （周永鴻提供）

中市府推動「台中No鼠」計畫，民進黨台中市議會黨團總召周永鴻對此表示，市長盧秀燕受訪時把整件事包裝成625里全民大掃除，「預防再預防、乾淨再乾淨」，讓人擔心一場專業的鼠患防治淪為動員志工在馬路上擺拍掃地的表面功夫，強調台中廚餘去化至今幾近失能，廚餘堆積本身就是鼠患最大的溫床，這個根源問題不解決，掃再多馬路也擋不住老鼠。

周永鴻指出，老鼠不會在大馬路上等你掃，而是躲在側溝、下水道、市場攤位下方、工地廢棄物堆、管線孔洞、廚餘堆積點這些看不到的地方，市府要做的是強攻這些熱點，落實側溝清疏、孔洞封堵、廚餘管理，而不是辦一場全市大動員讓大家覺得市府有在做事。

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周永鴻表示，市府提到環保局要側溝清疏、經發局市場商圈環境整頓、衛生局食安稽查等措施，方向是對的，但執行上必須真正深入這些看不到的角落，跨局處合作也要有明確的權責分工和後續追蹤，不能各做各的、做完就沒了。

周永鴻強調，台中廚餘去化至今幾近失能，廚餘堆積本身就是鼠患最大的溫床，這個根源問題不解決，掃再多馬路也擋不住老鼠。他要求市府落實計畫、強攻熱點，把資源放在看不到但真正有效的地方，不要讓防鼠變成一場公關秀。

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