樹立方+竹筍屋 龍崎182橋下共融遊戲場啟用

龍崎182線橋下的全齡式共融遊戲場熱鬧啟用。（記者吳俊鋒攝）

台南龍崎區182線橋下空間華麗轉身，公所結合原有的大自然特色，再增置「樹立方」休憩設施與「竹筍屋」溜滑梯，打造全齡式共融遊戲場，今天熱鬧啟用，市長黃偉哲邀請各界親子同遊，感受山城魅力。

特色遊戲場斥資約800萬元，以竹筍為主題融入設計，並運用基地高低落差，設置封閉式管狀滑梯，營造穿越林區的遊戲體驗。考量長者的需求，也設置迴圈式健走里程步道，提供安全、舒適且無障礙的通行空間，讓不同年齡層都能在此活動、休憩與交流。

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除了竹筍屋溜滑梯之外，工程設計特地考量場域微氣候，發揮182線橋下「穿堂風」優勢，建置全榫接木構樹立方休憩設施，新增遮蔭的歇腳空間，也提升整體環境景觀品質。

黃偉哲表示，市府積極推動「一區一特色公園」，龍崎善用182線橋下空間遮蔭，成為涼爽、舒適最的親子遊憩空間，充分融入竹子意象以及周邊森林環境，不必擔心日曬，也能徜徉在鳥鳴與綠意中。

黃偉哲說，龍崎擁有豐富自然條件與人文底蘊，橋下空間活化為全齡共融遊戲場，增加地方休閒設施，也有助於串聯周邊的虎形山公園、竹炭故事館，以及整修後的原庄長官舍，逐步形成更完整的觀光廊帶。

黃偉哲歡迎大家走訪附近景點之外，也可品嚐放山雞的美味，並選購鳳梨與竹筍等在地特產，安排兼具親子遊憩、文化走讀與農村美食的小旅行。

市府運用龍崎182線橋下空間，打造全新的特色遊戲場。（記者吳俊鋒攝）

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