吳明賢談診所偷拍事件認違反專業守則 直指連鎖醫美「很多不是醫師經營」

台大醫學院院長吳明賢今天面對媒體採訪時表示，醫美診所爆偷拍事件是「專業不及格」。（記者羅碧攝）

近期醫美集團遭爆涉嫌在診間裝針孔偷拍病患，引發外界譁然。台大醫學院長吳明賢今直言，此舉不僅已觸法，更是嚴重違反醫療專業守則，直批「侵犯病人隱私就是不對」。他並點出台灣醫美產業長期亂象，認為不少連鎖醫美機構經營者並非醫師，純粹以商業營利角度經營，才會衍生專業與管理問題。

吳明賢今天上午出席便秘新藥上市記者會，會後面對媒體追問時表示，醫美本身就是高度重視隱私的醫療行為，「你又破壞隱私，這不管就專業或法律上，都是不及格」，而且已經觸犯法網。他強調，醫療行為一定要建立在「知情同意」基礎上，過去即使醫界為了教學拍攝影像，也都必須事先取得病人同意，甚至會刻意遮蔽病患身分。

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他指出，這一連串事件最不能接受的是，病人根本不知道自己遭到偷拍，「不要說在醫療場域，一般場域被偷拍都是很嚴重的事情」，這不只是道德問題，更已涉及法律責任。對於業者以防止藥物遭竊等理由辯解，他也直言「專業上說不過去」。

吳明賢進一步表示，台灣醫美產業一大問題，在於許多連鎖醫美機構經營者不是醫師，「根本不把它當醫療行為，而是當成一門生意」。他認為，醫美本質上仍屬醫療，必須符合所有醫療專業規範，但部分業者卻以老闆心態經營，而非以醫療院所角度管理，因此才會出現偷拍等「非常奇怪的行為」。

他也提到，當特殊事件發生時，不能只看個案本身，還要思考背後是否存在制度或管理問題。若反映出法律與管理不足，就應透過修法與制度調整補強，「法律本來就要與時俱進」。

此外，近期引發討論的三班護病比與醫療缺工問題，吳明賢先說，他已不是醫院院長，不想再發表意見，但還是提及，醫療人力不能只看護理師，而是整體醫療體系都面臨缺工壓力，包括放射師、醫師等醫事人員也都缺乏。他指出，全球都面臨高齡化與少子化，各行各業都有人力不足問題，只是護理人力情況特別嚴重。

吳明賢說，護理與醫師是醫療團隊中的「靈魂角色」，任何一個職缺不足，都會影響整體醫療運作。他表示，醫界普遍支持改善護病比，但制度如何修得更完善，仍須從整體醫療人力角度思考。

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