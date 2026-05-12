「雪山坑登山步道數位孿生系統」上線！ 讓民眾零距離感受自然美景

台中市觀光旅遊局建置「雪山坑登山步道數位孿生系統」，運用創新數位科技打造沉浸式山林體驗，讓國內外旅客都能零距離感受自然美景的魅力，漫步在充滿電影感的原始林相中，近距離感受巨人之手的震撼與神祕氛圍！

台中市和平區「雪山坑登山步道」，以獨特、多層次的原始林相景觀聞名，被譽為台中最新的山林秘境。觀旅局長陳美秀表示，雪山坑登山步道為泰雅族傳統獵徑，以原始森林景觀聞名，更是電影「賽德克‧巴萊」取景地，全長約2.4公里，沿途串聯山蘇森林、櫸木林及楠樹林等自然景觀，並設有「巨人之手」、「櫸木四兄弟」及「石虎寶寶」裝置等打卡景點。

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陳美秀指出，為了提升旅遊嚮往度，觀旅局透過數位孿生（Digital Twin）技術，以3D光達掃描步道景緻，結合16K高解析720度全景影像，遊客點擊（https://my.matterport.com/show/?m=8Yimbkq1KRw&lang=zh-tw ）即可沉浸式探索步道風光。

此外，台中還有另一處建置數位孿生點位的景點，就在擁有繩索橋、半穴居家屋、獵人射箭競技場的「環山獵人登山步道」，觀旅局歡迎民眾線上體驗步道風光，也推薦安排行程、實地造訪台中山林之美。

觀旅局表示，到雪山坑登山步道，可順遊周邊特色景點，單日往返可前往體驗桃山部落「泰雅族文化」、雙崎部落「埋伏坪登山步道」及松鶴部落「生態旅遊」；兩天一夜則推薦至谷關，體驗明治溫泉老街、捎來步道等，感受原民文化與大自然之美。

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