減輕勞工育兒負擔 新北企業托育補助最高500萬元

為鼓勵企業打造友善職場環境，雇主新設置托兒設施，勞工局與勞動部均提供補助，最高金額達500萬元。（圖由新北市勞工局提供）

為鼓勵企業打造友善職場環境，減輕勞工育兒負擔，凡雇主新設置托兒設施，新北市勞工局與勞動部均有提供企業育兒補助，最高補助金額達500萬元。此外，新北市推出「專業諮詢服務費用」補助，協助企業在新設立初期順利完成立案，今年第2期補助即日起至6月15日截止申請。

勞工局長陳瑞嘉表示，為鼓勵企業辦理托育服務，新北市訂定補助要點，只要登記在新北市的企業，不論企業規模大小、僱用員工人數多寡，皆可提出申請；另自今年5月1日起，勞動部有新制補助規定，除放寬補助資格，也提高補助經費，企業可依需求規劃合適的托育服務模式，提升職場幸福感與員工穩定度。

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勞工局說明，有意願的企業可至勞動部「企業托兒與哺（集）乳室資訊網」點選「線上申請補助」，填寫申請資料，或至「新北勞動雲」查詢資訊。若有相關疑問，可電洽：（02）29603456分機6350李小姐。

新北市勞工局為鼓勵企業辦理托育服務，提供相關補助，即日起受理申請。（圖由新北市勞工局提供）

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