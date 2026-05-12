公路局致電不要參加淡江大橋通車 淡水、八里區長：一起祈福是好事

交通部公路局昨晚致電淡水區長陳怡君及八里區長林銚傑不要參加今天通車祈福儀式，兩人覺得若能一起參與祈福是好事。（記者黃政嘉攝）

淡江大橋今天正式通車前，交通部公路局舉辦通車祈福儀式，昨新北市府確認時，收到交通部回覆「未邀請相關機關、首長及民代」，而淡水區長陳怡君及八里區長林銚傑昨天本來有接到公路局通知出席，但昨晚臨時又通知「不要參加」；陳怡君、林銚傑兩人今受訪異口同聲說，大家若能一起參與祈福是好事，陳怡君認為不該設限誰能否參加，林銚傑則說尊重公路局，不要讓它政治化。

陳怡君表示，先前跟公路局說通車拜拜的時候，她也要去，公路局當時說好，後來沒有後續回應，本來怕說她應該要去拜拜，但不知道幾點，萬一去錯時間很尷尬，所以其實都是自己打電話去問，沒有收到公路局正式邀請函，昨天公所同仁追蹤時，公路局有回覆祈福時程，但到昨晚就說因為沒有邀請新北市府，也委婉請她別出席。

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她說，在地所有的建設設施，如果要開始啟用，一般習俗都會有祈福拜拜儀式，這是一個心意，如果有心要祝福這個建設未來可以通暢順利，其實不要去設限誰可以參加、誰不可以參加，很多人參與，一起祈福，是好事不是壞事啊。

林銚傑指出，上週詢問今天的祈福活動，公路局當時說還沒定案，昨早同仁追蹤，公路局本來回覆活動已定案，邀請淡水區長跟八里區長參加，但昨晚回覆說他們定調為公路局的內部祈福活動嘛，說沒有通知市政府，只有通知區公所也覺得有點不大適合，所以昨晚通知不要參加，那就配合他們，尊重交通部公路局。

他說，這本來是個淡江大橋通車前祈福的活動，希望通車平安順利，「不要讓它政治化啦」，應廣邀地方首長、市府人員或民意代表跟地方民眾參加， 畢竟在地方上建設，有個祈福活動，大家眾志成城一起來，其實也是很好，後來昨晚通知我們不要參加，那就配合他們，尊重公路局。

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