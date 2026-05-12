離島公務員一人兼辦多業務 考試院實地座談回應需求

考試院副院長許舒翔今日率同考試委員邱文彥、鄧家基、呂秋慧、黃東益等赴馬祖南竿座談。（考試院提供）

考試院副院長許舒翔今（12）日率考試委員邱文彥、鄧家基、呂秋慧、黃東益及院部會同仁前往連江縣（馬祖）南竿鄉公所，與基層公務人員進行考銓保訓業務座談。地方反映，離島基層人力長期面臨招募與留任困難，不少同仁需一人兼辦多項業務，盼中央在代理制度、職務列等與津貼福利上提供更多彈性與支持。

南竿鄉長林志東指出，南竿鄉公所人力規模不大，但業務涵蓋民政、社福、工程建設等多個面向，基層公務員常需身兼數職，尤其遇到請假、育嬰留職停薪或人員異動時，人力調度更加困難，對日常行政運作影響明顯。

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林志東表示，離島地區生活條件與交通環境特殊，人才招募本就不易，希望中央能持續強化留才措施，包括提升代理制度彈性、合理調整職務列等與津貼制度，協助地方穩定公務人力。

考試院副院長許舒翔表示，考試院近年持續推動與地方政府及基層機關面對面交流，希望透過實地訪視，更了解第一線公務體系在人力運用與制度執行上的實際需求，作為後續制度調整的重要參考。

許舒翔也提到，考試院早在2022年籌辦離島特考時，第一站便前往馬祖地區考察，經與離島三縣多次討論後，終於在2024年正式舉辦離島特考，希望能進一步發揮攬才與留才效果，協助離島補足基層公務人力。

許舒翔指出，近年離島特考在需用名額、錄取與報到情況上均有不錯成果，顯示離島特考對地方人力補充已有一定成效，未來也會持續檢討制度，讓更多在地人才願意留在家鄉服務。

此次座談中，南竿鄉公所共提出13項建議，包括組織編制彈性、薪資待遇與津貼福利優化，以及建立更透明高效的數位職場環境等議題。考試院表示，相關建議都將納入後續制度研議參考，希望透過中央與地方持續交流，讓制度更貼近離島基層需求。

考試院副院長許舒翔（左）率考試委員等赴馬祖南竿座談，聽取南竿鄉長林志東（右）等意見。（考試院提供）

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