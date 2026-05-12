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    首頁 > 生活

    淡江大橋機車專用道遭質疑護欄危險 公路局：別拿施工收尾照片混淆

    2026/05/12 11:57 記者吳亮儀／新北報導
    公路局說明網友質疑淡江大橋工程危險。（圖由公路局提供）

    公路局說明網友質疑淡江大橋工程危險。（圖由公路局提供）

    淡江大橋在今天（12日）上午11時30分通車，但其機車專用道被質疑護欄施工不符規定、有致受傷疑慮。交通部公路局說明，網友使用的照片是施工收尾階段所拍攝，當時仍未通車，不要拿收尾階段的照片來混淆。

    公路局說明，機車專用道的護欄設計符合安全需求，與快車道護欄的用途不同，淡江大橋的機車道護欄主要是為了引導車流和區隔空間，高、快速公路是給汽車高速行駛用的，有不同的防撞標準，不適合直接拿來跟一般機車道比對。

    公路局說明，目前法規對機車道護欄沒有單一固定的型式，是根據現場空間和安全需求來綜合設計的。另外，護欄末端缺口被質疑有危險，公路局說明，護欄末段都已完成收邊完工，網友影片拍到的是施工期間的畫面，那時候還沒完成銜接工程。現在完工後所有的護欄銜接處都已經做好了收邊和漸變處理，沒有影響安全的缺口。

    另外，淡江大橋的燈桿基座螺絲也有突出段，被質疑有危險。公路局說明，目前工程完工、都有螺帽包覆，網友影片中看到的突出畫面是施工中的「整備階段」，並不是最後完工通車的樣子，目前完工後所有的燈桿基座和螺帽都已經用防護板或包覆。

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