抗風又耐旱 鐵炮百合增添澎湖春冬綠意

鐵炮百合適合在澎湖當地栽種。（圖由高雄農改場提供）

澎湖冬天風大，全年雨量相對台灣較少，加上土壤鹽分較高，農業部高雄農改場指出，抗風耐旱的鐵炮百合相當適合在澎湖生長，當地氣候也適合種球發育，具有發展為「本土種球供應基地」的產業潛力。

過去冬天到春天時期的澎湖少見綠意，現在則可看到鐵炮百合點綴其間，高雄農改場場長羅正宗表示，鐵炮百合作為濱海植物，天生具備抗風、耐鹽及耐旱等特質，能在澎湖惡劣的冬季環境中生長良好，從野外與庭院栽植現象，也證實鐵炮百合已逐漸融入澎湖地景，成為春季最具代表性的花卉之一，不只提升景觀效果，也能增加當地的冬季土地利用率。

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高雄場澎湖分場表示，澎湖降雨量少且環境濕度低的風土條件，可降低鐵炮百合病害發生率，並為健康鱗莖的生產提供天然屏障，鐵炮百合在澎湖經過一季的生長，鱗莖的周徑與重量均有明顯增長，證實當地氣候環境利於種球發育，深具發展為「本土種球供應基地」的產業潛力，最佳植栽時間則是每年11月，冬季期間能維持地上部翠綠景觀，至翌年春季再展開潔白大花，兼具景觀與栽培價值。

高雄場提醒，因澎湖氣候乾燥，種植田區應防範因排水不良導致的鱗莖腐爛，建議可採取高畦栽培，以確保產量並兼顧種球健康。

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