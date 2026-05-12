跨部會分工難解問題 國教盟和心健盟籲設立兒童家庭部

跨部會分工難解問題，國教盟和心健盟今日開記者會共同呼籲政府設立兒童家庭部。（記者林曉雲攝）

衛福部日前預告「兒童及少年福利與權益保障法」修正草案，條文由118條大幅增加至165條，成為施行15年來最大規模修法。國教行動聯盟與台灣心理健康聯盟今（12）日共同召開記者會，肯定修法補強兒少保護機制，增加大量責任與罰則，但也警示中央主管機關如仍採跨部會分工模式，恐怕無法真正解決兒少保護、心理健康及家庭支持長期分散失靈問題，呼籲政府應成立「兒童家庭部」。

兩團體指出，修法草案第3條仍維持由教育、衛福、警政、司法、勞動等19類目的事業主管機關分工負責，即使未來成立「兒少及家庭支持署」，仍只是三級機關，恐面臨「有責任、無權限」困境。

請繼續往下閱讀...

國教盟理事長王瀚陽表示，兒少議題早已不只是單一社福問題，而是橫跨教育、醫療、數位、家庭與司法的國家治理議題，若法律責任越來越多，主管機關卻仍停留在署級，第一線承擔壓力只會更大，無法真正填補制度漏洞。

王瀚陽也提到，剴剴案後，監察院曾糾正衛福部、新北市與台北市政府，指出收出養媒合、脆弱家庭服務及托育管理之間缺乏資訊整合與橫向聯繫，顯示問題核心不只是個案，而是制度結構長期分散。

台灣心理健康聯盟代表、全國諮商心理師公會全聯會顧問黃雅羚則指出，兒少心理健康問題涉及教育、醫療、社政、家庭與數位風險等至少5個面向，但沒有任何部級單位具備跨部會整合權限，根據衛福部統計，14歲以下兒少每10萬人口自殺死亡率，已從2014年的0.1人增加至2023年的0.9人；15至24歲自殺死亡率也從5.1人增加至10.9人，反映兒少心理健康危機持續惡化。

此外，家庭韌性行動聯盟發起人林嘉慧指出，許多家長在醫療、教育與社政系統之間來回奔波，卻始終得不到完整支持，「每個系統都只看到孩子的一部分，卻沒有人真正看見整個家庭」。

王瀚陽指出，日本已於2023年成立直屬首相的「こども家庭庁」，愛爾蘭與挪威也早有兒少專責機構，顯示國際趨勢已逐漸朝更高層級治理發展。國教盟和心健盟提出3項訴求，包括在兒少權法中明定未來朝「兒童家庭部」升格方向推動、建立兒少預算追蹤機制，以及建立獨立兒少權利監督制度，希望兒少保護與家庭支持不再被切割於不同部會之間。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法