用雙腳閱讀城市！桃園518國際博物館日「來趣桃Ⅲ」推6場次文化走讀報名開跑

眷村懷舊光陰故事路線─馬祖新村眷村文創園區。（桃園市文化局提供）

桃園市政府文化局響應5月18日「國際博物館日」，以「城市即博物館」為核心精神，推出「來趣桃Ⅲ」文化小旅行系列走讀活動，即日起於文化局官網報名，有3條主題路線、各2場次（共6場次）文化走讀，串聯桃園老城區、中壢街區、眷村園區及文化館舍等特色場域，邀民眾以行走與體驗方式深入城市紋理，在日常生活中發現文化的多元面貌。

文化局長邱正生表示，「來趣桃」文化走讀系列今年邁入第3屆，為深化「由街區認識文化、打造文化客廳」理念，活動結合導覽解說、街區探索與體驗互動，並串聯文化館舍、歷史空間與在地店家，打造兼具知識性與參與感的城市文化體驗。

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邱正生說，這3條主題路線各具特色，「澗仔壢慢遊找故事」於17日、24日登場，從中壢第一公有市場出發，沿著老街溪與舊城街區緩步前行，走訪壢景町、壢小故事森林及中平路故事館等場域，穿梭於市場日常、老屋空間與溪畔景觀之間，感受城市在時間流動中的轉變與再生、貼近中壢的生活樣貌。

「桃園老派愛情故事」於17日、23日進行，以7、80年代為背景，帶領民眾走訪桃園文學館、景福宮、中山路與博愛路一帶，重現過往從戀愛、約會到婚嫁的人生軌跡。活動結合拜月老祈緣、復刻筆友文化及在地喜餅與蜜餞品嚐，讓參與者在街區中體會屬於上一代的情感記憶與生活情境。

「眷村懷舊光陰故事」於30日、31日規劃一日深度行程，串聯馬祖新村、忠貞新村與太武新村等眷村園區，帶領民眾認識眷村歷史脈絡與多元文化發展。活動結合滇緬料理手作體驗、米干品嚐及民族服飾體驗，透過飲食與生活文化，展現桃園獨具特色的眷村與異域融合風貌。

另外，活動導入「貼紙蒐集機制」增添互動與參與趣味，串聯包括桃園文學館、大廟口派出所、我愛蜜蜂、壢景町、壢小故事森林、巷仔46文化共享空間、馬祖新村眷村文創園區、異域故事館及太武新村眷村文化園區9處文化館舍與特色場域，參與走讀活動民眾可跟隨導覽老師腳步走訪館舍、蒐集貼紙，完成走讀後即可獲得518獨家小毛巾，一般民眾也可自由前往館舍蒐集貼紙，完成指定條件並上傳照片，即有機會兌換518獨家扇子和小毛巾組。

澗仔壢慢遊找故事路線─壢景町。（桃園市文化局提供）

桃園老派愛情故事路線─桃園文學館。（桃園市文化局提供）

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